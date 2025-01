Bertín Osborne responde a Gabriela Guillén y a su hijo con esta inesperada imagen: "¿Esperabais algo?"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén parecen estar de nuevo a años luz de entenderse y acercar posturas, ni siquiera por su hijo en común. Hace unos días, la praguaya compartía a través de Instagram unas bonitas imágenes del primer cumpleaños del pequeño, un evento que contó con una destacada ausencia y es que Bertín no hizo acto de presencia en la fiesta de su hijo.

Sin embargo, ahora el cantante ha dado un paso al frente al compartir una estampa familiar en la que posa con sus tres hijas, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne y con su hijo Carlos, fruto de su matrimonio con Fabiola Martínez.

Una declaración de intenciones para su expareja con la que coincidirá en sede judicial para determinar judicialmente la paternidad del menor, que ya reconoció de facto en un comunicado emitido el pasado junio, aunque la Justicia sigue su cauce legal tras la demanda que interpuso Gabriela tras el nacimiento del niño.

Bertín responde

A pesar de que Gabriela Guillén tenía la esperanza de que Bertín Osborne diese un paso al frente y conociese a su hijo coincidiendo con las fiestas navideñas y con el primer cumpleaños del pequeño el pasado 30 de diciembre, el 'milagro' no se ha producido por Navidad.

Tal y como ha confirmado la esteticien ante las cámaras de Europa Press, el cantante no le ha deseado un feliz año nuevo y ni siquiera ha felicitado a su bebé en una fecha tan especial, aunque como ha confesado, no es un 'desprecio' que le haya sorprendido: "¿Esperabais algo? Yo no" ha zanjado resignada.

No es el único desplante de Bertín a su hijo, ya que el 1 de enero, y cada vez más aficionado a las redes sociales -ya que quiere potenciar su faceta de influencer como ha contado a sus casi 500.000 seguidores en Instagram- publicaba una preciosa estampa posando con las tres hijas que tuvo con Sandra Domecq: Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne; y el segundo de sus hijos junto a Fabiola Martínez, Carlos (16), presumiendo de su unión familiar al margen del cumpleaños del bebé que tiene en común con Gabriela.

Una imagen en la que muchos han querido ver un dardo a la paraguaya, con la que el próximo 22 de enero se verá las caras en los juzgados para determinar judicialmente la paternidad del menor, que ya reconoció de facto en un comunicado emitido el pasado junio, aunque la Justicia sigue su cauce legal tras la demanda que interpuso Gabriela tras el nacimiento del niño.

Ajeno a lo que se está comentando, y al indisimulado enfado de la esteticien porque no se haya puesto en contacto con ella por Navidad ni para felicitar al pequeño, Bertín ha reaparecido en Sevilla, donde muy serio y ocultando su rostro bajo unas gafas de sol, ha llegado en coche hasta la puerta de un edificio para esquivar las preguntas sobre Gabriela.