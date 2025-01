Las condiciones de José María Almoguera para entrar en GH DÚO: las dos personas vetadas.

José María Almoguera es una de las sorpresas de la nueva edición de Gran Hermano DÚO 3. El hijo de Carmen Borrego se enfrenta a su primer reto como concursante de un reality y ha querido dar a Lecturas una última entrevista antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. En ella asegura que enfoca el concurso como un trabajo del que va a sacar una gran remuneración.

"La gente que dice que no tiene medio a las críticas miente", empezó diciendo sobre todos los comentarios que se han lanzado estos días sobre su participación en el concurso. Almoguera es consciente del reto que tiene por delante, pero en su cabeza sabe a lo que se enfrenta. "Esto es hacer historia, televisivamente hablando, y lo que hagas queda grabado para los restos".

Otra de las preguntas de la entrevista iba sobre los supuestos vetos que los concursantes han podido hacer sobre otras personas. Almogeura asegura que el no tiene ese poder. "No soy nadie para vetar a nadie". Entre los futuros concursantes también está tranquilo, ya que se espera que Paola Olmedo no esté entre las futuras concursantes. "Mi exmujer no creo, porque entonces ¿quién se queda con el niño?".

Otro de los nombres que salió en la conversación es el de Edmundo Arrocet. El cómico que fue pareja de su abuela, María Teresa Campos, también podría ser un candidato para concursar. "Si entra Bigote, me da igual. No tengo nada en contra de nadie, pero no tendría una relación cercana con el. No seria duro para mí. Otra cosa es que me digas que haga a Bigote padrino de mi hijo. Pero esto es trabajo, son unos meses de mi vida".

Por último, también habló sobre la supuesta participación de su madre, Carmen Borrego. "Me da igual. Seguro que comería mejor dentro de la casa porque ella cocina muy bien. Ya lo hice durante 18 años. Para mí esto no sería una convivencia, sería trabajo", sentencia almoguera.