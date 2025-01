Escassi se sincera y desvela lo que piensa la familia de Sheila Casas sobre su relación: "Lo último que quieren es un Escassi en su vida"

Tras tres meses jugando al despiste con su incipiente relación asegurando que eran solo "buenos amigos" que se lo pasaban "muy bien" juntos a pesar de ser pillados en actitud cariñosa por las calles de la capital, Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han decidido comenzar 2025 gritando a los cuatro vientos lo enamoradísimos que están.

Después de que el jinete le pidiese públicamente -y ante la mismísima Ana Rosa Quintana- si quería ser su novia durante el especial navideño de 'TardeAR', y de que la hermana de Mario Casas pasase las Navidades en Punta Cana con su familia, la pareja se reencontraba para despedir el año por todo lo alto en la Puerta del Sol y bajo una lluvia de fuegos artificiales.

Y parece que algo ha cambiado en Nochevieja para la pareja, que ha dado un paso al frente para confirmar que lo suyo va muy pero que muy en serio. Rendido a Sheila, Escassi se ha declarado este 2 de enero en sus redes sociales y ha revelado su firme declaración de intenciones para que su noviazgo con la influencer funcione: "Empezar el año contigo es una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Contigo me doy cuenta todo lo que hacía antes mal y todo lo que quiero hacer contigo bien. Gracias por apostar por mi. Te amo".

"Gracias por todas las risas, por todos esos momentos cargados de ilusión, por preocuparte por mí, por cuidarme y por intentar que AMBOS seamos un poquito mejor cada día y no permitir que el orgullo frene los días. Así que... ¿nos quedamos un ratito más?" respondía la hermana de Óscar Casas ilusionada.

Sendas declaraciones de amor sobre las que Escassi se pronunciaba minutos después en 'TardeAR' ante la expectación de compañeros como Frank Blanco, Cristina Cifuentes o Manuel Díaz 'El Cordobés' por la intensidad de sus sentimientos por Sheila.

Tan sinceros y fuertes son, que Álvaro no ha dudado en prometer en directo a su chica que en esta ocasión será fiel -no como con María José Suárez, cuyo noviazgo terminó marcado por la polémica tras una deslealtad del jinete con una transexual colombiana- y no le fallará para que su relación funcione: "Todo lo malo que hacía antes en pareja no lo voy a hacer, lo voy a hacer muy bien. Es una apuesta difícil porque lo último que quiere una familia es un Escassi en su vida" ha confesado, esperanzado de poder demostrar a los Casas que Sheila puede confiar en él.

"Ojalá duréis un año, esta mañana había algunos que no apostaban ni unos meses" le ha comentado su compañera Cristina Cifuentes. "Verás que sí, lo de Sheila y mío es diferente" ha asegurado rotundo, dejando entrever que nunca ha estado tan enamorado como ahora.

Más discreto se ha mostrado al regresar a su casa en solitario, cuando ante las cámaras de Europa Press ha preferido no revelar si Sheila conseguirá que a sus 51 años cambie y se comprometa de manera definitiva con una mujer.