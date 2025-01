La ex de Carlo Costanzia pone en duda su relación con Alejandra Rubio: "Veo necesidad, él necesitaba un piso para no volver a prisión"

Jeimy Báez era una completa desconocida hace un año, pero tras salir a la luz el incipiente romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en febrero de 2024, la joven hacía su irrupción en diferentes programas de televisión para revelar que hasta pocos días antes de que el hijo de Mar Flores conociese a la nieta de María Teresa Campos era su novio y que, tras iniciar su relación con ella continuaba enviándole mensajes prometiéndole amor eterno y diciéndole que siempre sería la mujer de su vida.

Algo que no influyó en absoluto en la hija de Terelu Campos, que apostó por su amor con el actor y con el que hace apenas un mes -se cumplirá el próximo 6 de enero- se convirtió en madre de su primer hijo, Carlo Jr.

Jeimy Báez es una de las concursantes de 'GH Dúo' / TELECINCO.ES

Ahora Jeimy se ha convertido en concursante oficial de 'GH DÚO', donde forma pareja con el primo de Alejandra, José María Almoguera -con el que ha dejado claro que no tiene ningún problema- y, a pesar del tiempo que ha pasado, y de que ni Carlo ni la colaboradora de televisión han respondido a sus ataques, no ha dudado en sentenciar al protagonista de 'Toy Boy' y mandar un demoledor consejo a su novia durante la gala de estreno del reality.

"Yo no conocí a Carlo hasta que él me escribió por Instagram. Viajé a Madrid para conocerlo. Perdí mucho tiempo. Fue una relación intermitente y un poco tóxica" ha recordado Jeimy, relatando que en un momento en el que ella no estaba bien, a él se le ocurrió hacer una fiesta en su casa y decir 'que me traigan chicas de todas partes'.

Enterarse de que el hijo de Mar Flores estaba con Alejandra fue un duro golpe para ella, como ha reconocido todavía con rabia: "A los 10 días tenía pareja y a los 20 días embarazados. Fue horrible. Ese hombre no era para mí y jamás volvería con Carlo". "Esa relación yo no me la creo. Veo necesidad. Carlo necesitaba un piso para no volver a prisión" ha asegurado.

Respecto a su reciente paternidad, Jeimy no ha dudado en darles la "enhorabuena" en directo antes de lanzarles un dardo envenenado y un demoledor mensaje a la sobrina de Carmen Borrego. "Espero que duren mucho tiempo y que sean muy felices. Alejandra Rubio está un poco ciega de amor. Si fuera mi amiga, le diría que no se fíe" ha sentenciado.