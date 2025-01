El giro inesperado con el que empieza la nueva edición de GH Dúo: "Que entrara la nuera de Carmen Borrego"

GH Dúo parece que empieza fuerte. La versión por parejas del conocido reality de Telecinco empezó ayer con muchas sorpresas y más de un momentazo. A pesar de que hace unas semanas la cadena había ido dando a conocer los nombres de algunos de los flamantes concursantes que participarían en el reality como Marieta, José María Almoguera o Maica Benedicto, aún quedaban algunos personajes por desvelar.

Por ello, la gala de ayer sirvió también para cerrar el casting de la tercera edición del reality, que además, promete ser una de las más polémicas a tenor de algnos de los primeros enfrentamientos que ya se vivieron ayer.

Giro inesperado

Una vez confirmada la lista completa de concursantes de 'GH DÚO', se ha hecho un anuncio en el programa que ha dejado boquiabiertos a muchos. Sobre todo a aquellos espectadores que creen saberlo todo acerca de este reality. Tras varias ediciones y muchos años en pantalla, ha sido Carlos Sobera el que como presentador ha anunciado el bombazo, pero ¿de qué se trata y cuál es la estrategia para los primeros días?

"No todo es lo que parece. Uno de los concursantes no es concursante. Es infiltrado y tendrá misiones secretas. Podéis jugar en casa a adivinarlo. Os lo contaré absolutamente todo", comenzó diciendo Carlos Sobera. No mentía. Aunque las primeras quinielas han comenzado, lo cierto es que cualquiera puede serlo. Desde algunos de los nombres que ya estaban confirmados en un principio a los seis que se desvelaron durante el estreno de 'GH Dúo' en Telecinco, espacio que planea conseguir una gran audiencia.

Hay quien ha criticado la elección de los concursantes y del casting, pues consideran que no está a la altura. "No me parece nadie interesante. Lo único que me llamaba la atención es que entrara la nuera de Carmen Borrego y tampoco", decía un espectador. A estas palabras se seguían otras del público de 'GH DÚO' que no parecen estar, en absoluto, convencidas por cómo ha regresado el espacio de televisión.