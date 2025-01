Isa Pantoja sale en defensa de Anabel para sentenciar a su madre: "Me hierve la sangre"

Isa Pantoja ha regresado de sus vacaciones y lo ha hecho con fuerza. En su primera intervención en Vamos a ver, la hija de Isabel Pantoja se llevó la gran sorpresa de ver a su madre hablar en público sobre la maternidad y mandárle un mensaje de ánimo a Anabel Pantoja por su reciente maternidad. "Besitos amor mío y para la niña, que te quiero”, comentó la tonadillera en el espectáculo.

Estas palabras han enfadado a Isa Pantoja que en el plató era la primera vez que las escuchaba. "No había visto lo que había dicho de Anabel y de todas las madres… se olvida de que ella es madre", opinó con cierto cabreo su hija. "Cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija, ella no piensa en si me puede molestar o me puede doler… ¡hombre! Jode y duele. Y me voy a callar, porque estoy ahora mismo…".

"Es que me hierve la sangre, no puede evitarlo. Hay muchas veces que, de vedad, pienso que lo hace para hacer daño, es que son ganas de hacer daño. Hacerme daño a mí sola, si no tuviera hijos… no sabéis lo que duele cuando dice de Anabel, ‘un beso para la niña’, es que, de verdad, hay que vivirlo, no es normal", aseguró Isa Pantoja, en lo que ha visto un nuevo ataque de su madre hacia ella.

Aparte del tema de su madre, Isa Pantoja también comentó la participación de su primo, Manuel Cortés, en Gran Hermano DÚO 3. Sin embargo, la falta de relación con él y la enemistad que mantiene con Raquel Bollo se hizo notar. "No tengo nada que comentar, no dijo mucho… la verdad es que no le voy a apoyar. Me importa cero patatero, no tengo nada que decir, tampoco es que le vaya a criticar gratuitamente".

Detalle

Después de un 2024 con altibajos, Isa Pantoja ha querido despedir el año por todo lo alto y con un viaje con su pareja. El sitio escogido ha sido Nueva York y junto a Asraf Benó a pasado unos días en los que ha hecho todo tipo de plantes, incluido ir a ver un partido de la NBA. A su regreso, la hija de Isabel Pantoja ha acudido al hospital para hacerse una serie de pruebas y ver que el embarazo avanza con normalidad.

"Con Alberto tuve vómitos y ahora me encuentro muy bien, cansada pero muy bien", recordaba hace poco Isa Pantoja, comparando estas primeras semanas de embarazo con las de su primer hijo. Su sorpresa ha sido que, después de hacer las ecografías, la clínica ha querido tener un detalle con ellos entregándoles un regalo muy especial y que les ha emocionado.

"Te dan una bolita de Navidad con la eco. No me digáis que no es original y superbonito", compartió Isa Pantoja con sus seguidores. Como no podía ser de otra forma, esa bola de Navidad ya se encuentra decorando el arbol de su casa en lo que va a ser una Nochevieja muy especial.