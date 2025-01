La novia de Risto Mejide empieza el año con este importante plan de futuro junto al presentador: "No puedo esperar"

Risto Mejide empieza el año nuevo enamorado de Grecia Castta. Desde que el presentador hiciera pública su relación con la actriz hace unos meses, ambos no dejan de dedicarse mensajes intensos a través de sus redes sociales.

Los últimos tenían que ver con los planes de futuro de la pareja que ha compartido una imagen de su viaje a París.

Aunque sin duda, ha sido el mensaje que ha subido la joven a Instagram el que supone toda una declaración de intenciones del futuro que quiere compartir con su pareja.

Planes de futuro

Lo suyo era un secreto a voces, pero lo hicieron oficial. Tras semanas de rumores, Risto Mejide y Grecia Castta confirmaban sobre la alfombra roja de los premios Antena de Oro 2024, que están juntos. El presentador acudía acompañado de la joven, 21 años menor que él, y posaban cómplices y enamorados frente a las cámaras. De nuevo, el publicista deja claro que la diferencia de edad no le importa cuando lo que siente es sincero, y vaya si lo es... La pareja ha despedido junta el 2024 y han dado la bienvenida al nuevo año con un cruce de mensajes románticos (y públicos), que dejan claro que lo suyo va en serio y viento en popa.

"Feliz 2025 a todo el mundo, y que os traigan muchas cosas -y personas- bonitas los 12 meses que se nos vienen por delante", comienza escribiendo Risto junto a una romántica imagen en la que se come a besos a su chica frente a la Torre Eiffel de París. "Y recordad", añade, "os digan lo que os digan, a ser felices, gente. Es una orden", escribe, en una clara referencia a las críticas que han suscitado, desde el principio, sus relaciones. Y es que hay quien no termina de entender por qué sus parejas siempre son chicas tan jóvenes (Laura Escanes, madre de su segunda hija, Roma, tiene ahora 28 años y Natalia Almarcha, su última pareja, también).

Junto a la misma imagen que ha compartido el televisivo, ella ha escrito lo que es una clara declaración de amor: "Gracias 2024, por todo lo vivido y por todo aprendido. Empezaste bien, pero acabas aún mejor", comienza confesando, y el motivo no es otro que tener a Risto en su vida: "Porque no hay nada mejor que empezar el año con el amor de mi vida". Al 2025 solo le pide seguir a su lado: "2025, no puedo esperar para celebrar todo lo que nos queda por vivir, disfrutar, crecer y seguir cumpliendo sueños. Os deseo mucha salud, lo demás es cuestión de actitud", termina diciendo.