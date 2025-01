Preocupación por el estado de salud de Anabel Pantoja tras hacer esto en Nochevieja: "El 31 me bebí una..."

Anabel Pantoja ha vivido sus navidades más especiales. La sobrina de Isabel Pantoja ha celebrado estas fiestas con su familia y con una personita muy especial para ella, nada menos que su hija Alma, su bebé fruto de su noviazgo con David Rodríguez.

Así y como es propio por estas fechas, los excesos parecen haber pasado factura a la influencer, que ha contado a través de sus stories lo mal que lo está pasando por culpa de las hemorroides, todo por una desafortunada imprudencia, tal y como ella misma ha comentado, basada en tomar una cerveza y una copa de vino "nada más", aseguraba la influencer.

Imprudencia

Anabel Pantoja ha dado la bienvenida al 2025 con un doloroso contratiempo. La exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH VIP' decía el día de Nochevieja que despedía ese año "como nunca" y tras la celebración ahora está padeciendo esos pequeños excesos. La influencer ha confesado que una "imprudencia" es la que ha llevado a estar viviendo ahora un tormento. "No se lo deseo a nadie pasar por lo que estoy pasando", han sido sus rotundas palabras en las redes.

Hace poco más de un mes que Anabel Pantoja dio a luz a Alma, su primera hija en común con David Rodríguez. Desde un primer momento, la influencer no ha idealizado lo que suponer ser una madre primeriza y mucho menos el postparto. De ahí que ella misma haya confesado con total naturalidad el problema de hemorroides que tuvo tras dar a luz. Una terrible molestia, que de la noche a la mañana, se le ha vuelto a despertar tras una "imprudencia" que cometió en Nochevieja, tal como ella misma ha contado.

"Pues sí, mi imprudencia hace que me vea aquí, a estas horas sin poder dormir del propio dolor y quemor", ha escrito en un story en su perfil oficial de Instagram para explicar a continuación qué es lo que pasó. "El 31 me bebí una cerveza y una copa de vino, absolutamente nada más. ¿Para qué? Al día siguiente empezaron las hemorroides de nuevo como si fueran unas chivatas, una alarma que salta cuando tomo alcohol, que literalmente me mata".