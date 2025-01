Preocupación por el estado de salud de Isa Pantoja tras el último ataque de su madre: "Duele"

Isa Pantoja ha regresado de sus vacaciones y lo ha hecho con fuerza. En su primera intervención en Vamos a ver, la hija de Isabel Pantoja se llevó la gran sorpresa de ver a su madre hablar en público sobre la maternidad y mandárle un mensaje de ánimo a Anabel Pantoja por su reciente maternidad. "Besitos amor mío y para la niña, que te quiero”, comentó la tonadillera en el espectáculo.

Estas palabras han enfadado a Isa Pantoja que en el plató era la primera vez que las escuchaba. "No había visto lo que había dicho de Anabel y de todas las madres… se olvida de que ella es madre", opinó con cierto cabreo su hija. "Cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija, ella no piensa en si me puede molestar o me puede doler… ¡hombre! Jode y duele. Y me voy a callar, porque estoy ahora mismo…".

"Es que me hierve la sangre, no puede evitarlo. Hay muchas veces que, de vedad, pienso que lo hace para hacer daño, es que son ganas de hacer daño. Hacerme daño a mí sola, si no tuviera hijos… no sabéis lo que duele cuando dice de Anabel, ‘un beso para la niña’, es que, de verdad, hay que vivirlo, no es normal", aseguró Isa Pantoja, en lo que ha visto un nuevo ataque de su madre hacia ella.

El dardo de Isabel Pantoja sobre el escenario

La relación entre madre e hija está rota desde hace años pero si quedaba algún atisbo de esperanza, este se dinamitó por completo en la recta final del año que hemos dejado atrás con la entrevista de Isa Pi en De Viernes, rompiéndose al hablar de su infancia y los desprecios que, recuerda, vivió en Cantora durante su infancia y adolescencia.

El contacto entre madre e hija no existe y la indignación que siente Isa Pi es cada vez mayor. Y más si cabe se ha acentuado en los últimos días, a raíz del último concierto de Isabel Pantoja en Madrid el pasado 26 de diciembre.

Sobre el escenario, la artista tuvo unas bonitas palabras para Anabel, que se convirtió en madre de su primera hija el pasado 23 de noviembre. Fue cuando cantó su famoso Garlochí con La Húngara: "Vamos a hacer el baile de mi Ana, mi Anabel, un besito amor mío, y para la niña, que te quiero amor mío, la más guapa del mundo. La coreografía es de ella así que se la vamos a dedicar a todo el público presente". Con estas palabras, además, Pantoja trató de desmentir los rumores de que está mal con su sobrina.

Para sus hijos también tuvo unas palabras, o mejor dicho indirectas, cuando modificó algunos versos de sus canciones para cantar esto: "Yo los veo cuando cierro mis pestañas, yo los llamo sin llamar". Hay que recordar que la folclórica no tiene contacto con sus nietos.