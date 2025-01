Un amigo íntimo del Rey Emérito habla sobre cómo le ha sentado la entrevista de Bárbara Rey: "No es agradable, pero los adultos..."

Tras pasar Nochevieja y Año Nuevo con las infantas Elena y Cristina en su residencia de Abu Dabi, el Rey Juan Carlos ultima ya los detalles de la fiesta con la que el próximo 5 de enero celebrará por todo lo alto su 87 cumpleaños en el Emirato Árabe rodeado de parte de su familia y de sus amigos más fieles.

Tal y como ha adelantado la periodista Paloma Barrientos, el Emérito soplará las velas en una exclusiva celebración en su mansión en la isla de Nurai -de más de 3000 metros cuadrados y con acceso a una playa privada- a la que pondrá música el grupo 'Los del Río', y a la que no faltarán sus hijas, sus nietos Froilán y Victoria Federica, y quizás alguno de los cuatro hijos de doña Cristina e Iñaki Urdangarín.

También algunos apoyos importantes como el armador de 'El Bribón' Pedro Campos y algunos miembros de su tripulación; el doctor Eduardo Anitua; empresarios como Javier Corsini, Vicente Boluda o los propietarios de las bodegas Marqués de Riscal y Marqués de Murrieta, Alejandro Aznar y Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga; además de el exjefe de la Casa del Rey Fernando Almansa, con el que el monarca continúa teniendo una estrecha relación, y posiblemente Marta Gayá, la única 'amiga entrañable' que nunca le ha traicionado y que siempre ha estado a su lado en un discreto segundo plano.

Quien sin embargo no asistirá al cumpleaños, como ha desvelado ante los micrófonos de Europa Press, es Carlos Herrera, amigo de Don Juan Carlos desde hace años y uno de los pocos periodistras que tienen contacto directo con el padre de Felipe VI.

Y tras publicarse que estaba entre los invitados, el locutor radiofónico lo ha desmentido sorprendido, apuntando que no ha recibido invitación por parte del Emérito: "Primera noticia. No, no, no. Hasta ahora a mí no me ha llegado, si me llega ya se lo diré" ha reconocido.

Respecto a si Don Juan Carlos le ha comentado algo sobre la controvertida entrevista de Bárbara Rey revelando detalles de su relación sentimental -algo que habría enfadado y disgustado al abuelo de la Princesa Leonor- Herrera afirma que "a mí no me lo ha dicho. Si me lo hubiera dicho no te lo diría, pero no me lo ha dicho". "Hombre, yo me imagino que no es agradable, no sé, tengo la sensación de que no es un plato agradable, pero los adultos sabemos sobrellevar aspectos como este" ha zanjado.