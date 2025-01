El duro batacazo de Terelu Campos con una persona a la que consideraba su amigo: "Imagino que está contenta"

Menudo arranque de año para Terelu Campos quien ha sufrido un duro batacazo con una persona a la que consideraba su amigo: "Imagino que está contenta".

Estamos hablando de Eduardo Navarrete con el que la hija de María Teresa Campos forjó una importante amistad tras su participación en Masterchef. Sin embargo, el modisto acudió al concierto de Isabel Pantoja acompañando a Susi Caramelo y los periodistas quisieron saber si había felicitado a Terelu por haber sido abuela.

Su respuesta dejó fríos a los periodistas congregados. "Sí, yo sí la he felicitado. Pero hace muchísimo que no la veo. Pero sí que la he (en ese momento hizo gestos de ‘whasapeo’ en el móvil) ... porque no, no la quiero molestar que imagino que está contenta.", aseguró, dando a entender que la relación que mantenía con ella ya no es la sombra de lo que era.

María Teresa Campos fue una de las figuras más destacadas y queridas de la televisión española, con una carrera que se extendió por más de cincuenta años. Su carisma y su distintivo estilo de presentación la convirtieron en un referente en el medio, siendo una de las personalidades más influyentes en la pequeña pantalla de España.

Nacida en Marruecos en 1941, su carrera en televisión comenzó en los años 60, y desde entonces se convirtió en una de las caras más reconocibles de la televisión nacional. A lo largo de su extensa trayectoria, presentó programas de diversos géneros, como entretenimiento, talk shows, variedades y noticias, demostrando siempre su capacidad para adaptarse a distintos formatos.

Lo que más la caracterizaba era su forma cálida y cercana de interactuar con su público. Su habilidad para escuchar y brindar un ambiente de confianza a sus invitados le permitió crear conexiones genuinas, lo que le valió una gran popularidad. Además, su simpatía y sentido del humor fueron claves para conquistar a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa Campos fue reconocida con numerosos premios. En 2006, recibió el prestigioso Premio Ondas como Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, se le otorgó el TP de Oro a toda una vida en reconocimiento a su destacada trayectoria en el medio.

Más allá de su labor televisiva, María Teresa se distinguió por su compromiso social y político. Fue una defensora activa de los derechos de las mujeres y se opuso firmemente a la discriminación de género. También colaboró con diversas organizaciones benéficas que apoyaban a personas con discapacidad y promovían la lucha contra el cáncer.

Apreciada

A pesar de su gran éxito y popularidad, María Teresa nunca perdió su humildad y autenticidad. Siempre fue una mujer muy apreciada por su familia y amigos, y su vida sirvió como ejemplo de cómo se puede combinar el éxito profesional con la gratitud y la sencillez.