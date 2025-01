Isa Pantoja habla sobre lo que le ocurrió en Nueva York: "Da rabia que estar en la otra punta del mundo y tener que ver esos vídeos"

Isa Pantoja ha regresado a los platós de Telecinco tras vivir una de las Navidades más especiales de su vida a la espera de convertirse en madre de su primer hijo en común con Asraf Beno. Unas vacaciones inolvidables en las que celebró Nochebuena en Nueva York con su marido y su hijo, y en las que recibió a su familia política en su nueva casa de El Puerto de Santa María para pasar con ellos la Nochevieja.

Presumiendo de su incipiente tripita de cuatro meses de embarazo con un ajustado vestido en color burdeos, la hija de Isabel Pantoja ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' y no ha dudado en pronunciarse sobre el último concierto de la tonadillera del pasado 26 de diciembre, en el que no hizo mención alguna a sus hijos pero sí a su sobrina Anabel Pantoja, a la que mandó un cariñoso mensaje durante la canción 'Garlochí', acordándose también de la pequeña Alma, "la niña más guapa del mundo" como aseguró pletórica.

La artista también envió un beso "a todas las madres", y no pudo evitar romperse al recordar a la suya, doña Ana, fallecida en septiembre de 2021. Algo a lo que Isa ha reaccionado indignada, estallando como nunca contra su madre: "Había visto lo de Anabel, pero no lo que había dicho de un beso a todas las madres, se le olvida que ella es madre. Me cuesta, pero tampoco hago un esfuerzo de entenderlo, directamente paso del tema" ha sentenciado.

"Pasamos el año nuevo, la Dana, y ella está en su burbuja, con su realidad, y no me voy a poner a analizar lo que dice porque cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija tampoco piensa si me puede molestar o doler porque tiene otros nietos. Jode y duele, y me voy a callar porque me hierve la sangre y por supuesto me molesta" ha añadido muy enfadada.

Y es que como ha confesado, cree que la tonadillera -que ni siquiera la ha felicitado por su embarazo- "lo hace a propósito para hacer daño y duele. Una persona no puede no ser consciente de ciertas cosas". "No lo sé, pero sí veo esas ganas de mostrar que está feliz aparentemente. Y lo digo con todas las letras, son ganas de hacer daño" ha asegurado cuando le han comentado que su madre subió a una niña al escenario y le cantó el tema dedicado a ella, 'Qué bonita que es mi niña'

Sin embargo, como ha dejado claro, "no la he echado en falta" estas Navidades. "Hemos estado en Nueva York y luego con la familia de mi marido entonces, da rabia que estés intentando pasar un poco la página y de repente estando en la otra punta veas esos vídeos porque duele. Llega un momento en el que pienso que le da igual y no es que pase de nosotros, sino que lo hace para hacer daño" ha confesado dolida, sin ocultar que además de por ella le duele muchísimo por su hijo Alberto.

"De Anabel cuando le manda ese mensaje es una envidia sana, ya ni eso, pero un hijo es lo que más se quiere en la vida y no sabéis lo que se siente cuando mi madre dice 'un beso para la niña'. Es que de verdad hay que vivirlo, no es normal" ha expresado.