El motivo por el que Ángel Cristo paralizó la entrevista en De Viernes: "Esto no lo voy a tolerar"

Telecinco está estirando toda la polémica con Bárbara Rey, y es que además de la entrevista a la vedette, las cámaras de De Viernes grababan a su hijo mientras visionaba la entrevista de su madre. Sin embargo, ocurrió algo que hizo que Ángel Cristo paralizase la entrevista: "Esto no lo voy a tolerar".

Y es que entre los muchos temas de la entrevista de Bárbara Rey, ésta tocó el tema judicial por la custodia de su nieta. "Sé que tienes un litigio con tu exmujer por la guarda y custodia compartida. Le pido a Dios que no lo consigas", decía Bárbara Rey y en ese momento Ángel Cristo montó en cólera. "Esto no lo aguanto. No va a hablar de mi hija porque esto no lo voy a tolerar", aseguró Ángel Cristo parando la entrevista.

Sin embargo, consiguieron que se volviera a sentar para seguir con el visionado y escuchó a su madre decir que "mi nieta necesita otro tipo de vida. Hay cosas que no voy a contar y quiero que mi nieta esté con su madre".

Para Ángel Cristo esto fue lo último que quería escuchar, volvió a levantarse y ya sí, dio por concluída la entrevista.

Bárbara Rey nació el 2 de febrero de 1950 en Totana, donde creció con su familia en la céntrica calle del Mayor Sevilla. Desde joven destacó por su belleza, y a los 18 años ganó su primer certamen de belleza, el Maja de Murcia. En 1970, alcanzó el puesto de Segunda Dama de Honor en Miss España, aunque más tarde fue coronada tras la renuncia de la ganadora inicial, Fina Román. Participó en concursos internacionales como Miss Mundo y Miss Internacional. Su popularidad en España creció gracias a la orientación de Joaquín Prat, quien la animó a continuar su carrera artística en el mundo del espectáculo.

En 1969, Bárbara debutó en el cine en la película Operación Bi-ki-ni de Antonio Ozores, iniciando así una exitosa carrera en el cine de "destape" durante los años 70 y 80, con un total de 43 películas. Además de su faceta como actriz, también participó en los ballets y espectáculos nocturnos en Madrid en las salas de fiestas Piccadilly y JJ, especialmente durante la etapa final del franquismo.

En 1975, presentó junto a Ágata Lys, Paca Gabaldón y Didi Sherman la Gala Especial de Nochevieja de TVE, lo que la catapultó a la fama. Al año siguiente, comenzó a presentar el popular programa de variedades Palmarés, convirtiéndose en un ícono de la televisión española, conocida por su sensualidad y picardía. Su estilo de vestir y su peinado se convirtieron en tendencia, y su presencia en la prensa del corazón fue constante debido a su figura pública y sus intervenciones en el medio.

En los teatros, Bárbara Rey también brilló como vedete, participando en importantes revistas musicales como Quinto, Sexo y Séptimo (1975) y Barcelona es Bárbara (1978-79), esta última realizada en el teatro Victoria de Barcelona. También destacó en el Teatro Lido de Madrid, donde fue reemplazada por Norma Duval. Además, trabajó en espectáculos como Polvo de estrellas (1979), Cantando se entiende la gente (1980) y El show mágico del circo (1975).

Compaginando su trabajo en cine y teatro, Bárbara también fue una de las estrellas del cine de destape, participando en filmes como Las delicias de los verdes años y Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe. Sin embargo, fuera de este género, también se destacó en televisión, participando en series como Curro Jiménez (1977) y en la película La escopeta nacional (1978), dirigida por Luis García Berlanga.

En 1980, alcanzó un hito personal y profesional al casarse con Ángel Cristo, un empresario circense, con quien formó el Circo Ruso. Juntos recorrieron España con sus espectáculos y lograron un éxito rotundo, llegando a ser transmitidos en RTVE en 1982. A pesar de los problemas económicos causados por la adicción a las drogas de Cristo y el incendio de su circo en 1986, Bárbara siguió adelante.

Tras una breve pausa, Bárbara retomó su carrera en 1988, presentando su espectáculo en el programa El edén de RTVE. A lo largo de los años, siguió trabajando en teatro y televisión, participando en series como Primera función (1989) y Pero ¿esto qué es? (1989). En 1994, presentó el programa Esto es espectáculo en TVE, y continuó su trabajo en televisión en los años siguientes, colaborando con José Luis Moreno en diversas comedias musicales.

En la década de los 2000, Bárbara se mantuvo presente en la televisión, apareciendo en programas como En casa de Bárbara (2000-2005) en Canal 9, y participando en concursos como Esta cocina es un infierno (2006) y Acorralados (2011). Su presencia en los medios siguió siendo constante, y su vida personal fue uno de los temas más recurrentes en los programas de corazón.

Personaje

Actualmente, Bárbara Rey compagina su carrera como actriz con su condición de personaje mediático, siendo colaboradora habitual en programas como ¿Dónde estás corazón?, Deluxe y Espejo público, entre otros. En 2023, se estrenaron la serie Cristo y Rey y el programa Una vida bárbara, producidos por Antena 3.