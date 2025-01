Muñoz Escassi hace lo impensable con su nueva novia: "Es una apuesta difícil"

Conocido es el historial amoroso de Álvaro Muñoz Escassi, por eso lo que ha hecho con su nueva novia no lo podía pensar nadie: "Es una apuesta difícil".

Y es que, como todos saben, el jinete ha iniciado una relación con Sheila Casas, compañera que colabora, al igual que él, en TardeAR, el programa que presenta Ana Rosa Quintana. Y ahí es donde ha aclarado Escassi lo que ha hecho.

Escassi ha prometido a Sheila que su relación no va a ser como las otras que ha tenido, y así lo ha mostrado en una amorosa publicación en las redes sociales donde asegura que "empezar el año contigo es una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Contigo me doy cuenta todo lo que hacía antes mal y todo lo que quiero hacer contigo bien. Gracias por apostar por mi. Te amo".

Pero no solo eso, sino que ella le respondió: "Gracias por todas las risas, por todos esos momentos cargados de ilusión, por preocuparte por mí, por cuidarme y por intentar que AMBOS seamos un poquito mejor cada día y no permitir que el orgullo frene los días. Así que… ¿nos quedamos un ratito más?"

Y para aclarar las dudas, el jinete estuvo en TardeAR explicando lo que había prometido. "Todo lo malo que hacía antes en pareja no lo voy a hacer, lo voy a hacer muy bien. Es una apuesta difícil porque lo último que quiere una familia es un Escassi en su vida", señaló.

Cambios

¿Habrá cambiado Escassi? Habrá que esperar para comprobarlo.