Terelu Campos explota contra un compañero de De Viernes por lo que dijo sobre su hija

José Antonio León hablaba hace unos días en '¡De viernes!' sobre la posibilidad de que Jeimy entrase en 'GH DÚO' para hablar de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, sobre todo de algo que se dijo ya en un pasado: que el modelo había solapado su relación con la concursante y la joven.

Unas palabras que parecen no haber sentado nada bien a Terelu Campos, que este viernes le recriminaba a su compañero lo que dijo sobre su hija: "A mí lo que me molestó es que, para mí, tú, te he considerado mi amigo y que hicieras la frase 'igual entra para decir que compaginó la relación con ella y con Alejandra'".

A Terelu le parece "innecesario" que "un amigo mío, no compañero, un amigo mío diga eso cuando mi hija acaba de parir hace veinte días porque de un amigo no lo espero", confesaba la colaboradora.

Además, le decía: "Tú sabes muy bien puntos de mi vida personal que otros compañeros no saben porque no tienen ese grado de amistad y que lo hiciera alguien a quien he considerado amigo me parece innecesario".

Perdón

Tras estas palabras, José Antonio pudo explicarse y le pidió perdón a su compañera ya que su intención no era molestarle, simplemente poner encima de la mesa algo que Jeimy ya había dicho en un pasado.