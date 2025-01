Escándalo real en Barajas, esto es lo que ha ocurrido

El Rey Emérito está celebrando su cumpleaños con su familia. Sin embargo, en Fiesta aludieron a un escándalo real que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas unos días antes.

Y es que, según Juan Luis Galiacho, Victoria Federica, que viajaba junto a sus primos para acudir al cumpleaños de su abuelo, perdió una bufanda en el aeropuerto y montó un gran escándalo. ''Los operarios de la terminal ejecutiva van corriendo desde donde estaba el jet, van con guantes, cogen la bufanda con los guantes y se la entregan, ella vio alguna manchita con restos de grasa y montó la peta mundial'', contó el periodista, asegurando que la sobrina del rey Felipe "empezó a sacarle fotos al operario para denunciarlo, empezó a montar la peta, tuvieron que intervenir todos. El avión se paró un rato y a partir de entonces ya mediaron y el avión salió rumbo a Abu Dabi''.

Versión opuesta

Una versión que contrasta con la de Alejandro Entrambasaguas, quien explicó que "la información que me trasladan es radicalmente opuesta. Victoria Federica no se olvidó ninguna bufanda en ninguna terminal ejecutiva porque viajó en un avión de línea regular el día 2, no el día 3''.