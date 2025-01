Las lágrimas de Anabel Pantoja por lo que pasó durante la cabalgata de Reyes en Sevilla: "Sí, lloré"

Debido a las previsiones meteorológicas para este fin de semana, muchos han sido los municipios por toda España que han adelantado la cabalgata de los Reyes Magos. Entre ellos se encuentra Sevilla. La cabalgata recorrió ayer por la tarde las calles de la capital andaluza y, como no podía ser de otra manera, muchos famosos subieron sus vídeos disfrutando del momento. Otros, como en el caso de Anabel Pantoja, que ahora vive en Canarias, tuvieron que conformarse con seguirlo a través de internet.

La sobrina de Isabel Pantoja no dudó en explicar a sus seguidores lo que sentía por no poder estar en Sevilla en un día tan señalado, y más tras haber sido madre. "El día de la cabalgata es el único día feliz, en el que disfruto como una niña, en Triana, con todos los míos en el mismo lugar todos los años. Esto ya me pasaba antes de ser madre, imagínate ahora", explicaba en un storie de Instagram.

La imagen que Anabel subió a sus stories. / Instagram

Además, la influencer no ha dudado en dejar claro que para ella, la cabalgata de Sevilla es la mejor. "Hoy mi corazón está allí, y con todos mis respetos a todas las cabalgatas de España: quien pueda que empate a Sevilla", ha escrito. Anabel ha explicado que es uno de sus días preferidos en el año y no ha dudado en contar a sus seguidores que lloró viendo el streaming de la cabalgata en su tierra: "Tuve que poner la cabalgata en directo y ocurrió esto... sí lloré".

La sobrina de Isabel Pantoja se encuentra disfrutando de su maternidad en Canarias, donde ha fijado su residencia. En su día a día, explica cómo es la vida en la isla y cómo está llevando sus primeras veces como madre. Solo en Instagram, la sobrina de la tonadillera tiene más de dos millones de seguidores.