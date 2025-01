Salen a la luz los motivos del distanciamiento entre Anabel y su tía Isabel Pantoja: "Ellos se cerraron y la relación..."

El vídeo de Isabel Pantoja mandándole un beso a su sobrina Anabel durante su útlimo concierto, en el que no hubo mención alguna a sus hijos o nietos, sigue dando que hablar. El pasado viernes, Isa Pantoja volvía al trabajo en Telecincoy no dudabe en abrirse y explicar lo que sintió al ver las imágenes.

Muy enfadada, la hija de la tonadillera aseguró que no entendía ese tipo de actitudes por parte de su madre. "Pasamos el año nuevo, la Dana, y ella está en su burbuja, con su realidad, y no me voy a poner a analizar lo que dice porque cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija tampoco piensa si me puede molestar o doler porque tiene otros nietos. Jode y duele, y me voy a callar porque me hierve la sangre y por supuesto me molesta", aseguró.

"De Anabel cuando le manda ese mensaje es una envidia sana, ya ni eso, pero un hijo es lo que más se quiere en la vida y no sabéis lo que se siente cuando mi madre dice 'un beso para la niña'. Es que de verdad hay que vivirlo, no es normal", aseguró.

Europa Press

Respecto a cómo es en la actualidad la relación entre la tonadillera y su sobrina y si son ciertos los rumores de distanciamiento, Isa se mostraba muy clara: "A Anabel no le pregunto por eso, pero creo que desde que murió la yaya no se celebran Nochebuenas ni Navidades ni nada, y no ha habido visitas de Anabel a Cantora porque ademas coincidió cuando se casó, se fue a vivir a Canarias... Ellos se cerraron y la relación no es la misma, pero siempre es por parte de ellos (su madre y su tío Agustín) porque Anabel siempre ha estado dispuesta a tener una relación como siempre".

Isa, que está embarazada, reconoció que para ella va a ser "muy complicado" que su madre no esté cuando nazca su segundo hijo. Aún así, no ve posible un acercamineto a corto plazo. "He pasado cosas por alto, y habría más de una madre que diría 'hasta aquí', pero yo he abierto la puerta para que haya una llamada o una intención de saber algo de mi hijo. Lo he permitido con el primero, pero con el segundo no" sentenciaba.