Sonsoles Ónega se posiciona en la batalla entre El Hormiguero y La Revuelta: "No me han parecido bien"

¿Qué opina Sonsoles Ónega sobre la batalla entre El Hormiguero y La Revuelta? Pues la presentadora se despacha hablando en una entrevista que ha concedido a El Español: "No me han parecido bien".

Aunque no solo habló sobre El Hormiguero y La Revuelta, la presentadora de Antena 3 quiso valorar cómo aprecia esta batalla televisiva y asegura que "en uno de los bandos, necesitaban munición frente a un producto tan consolidado como El Hormiguero. Irrumpieron con cuatro tiros al aire. Broncano se ha defendido de cosas que se han dicho y que no me han parecido bien: que si firmó su contrato en Moncloa, que si tal y cual… La Revuelta es la novedad de la temporada. Veremos".

También habla del corazón, un contenido que tiene una fuerte presencia en su programa. "Es la parte que menos me gusta. La crónica social se puede hacer con material que el personaje quiera exhibir y que resulte inspirador para la sociedad. También se puede hacer con material robado. A mí eso no me gusta. Adelantarse a contar un embarazo, una boda, un divorcio, una infidelidad cuando no lo saben ni las familias…", señala.

Y ahora Sonsoles, o simplemente YAS, es un programa televisivo que debutó el 24 de octubre de 2022. Presentado por Sonsoles Ónega y producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios, se emite en Antena 3.

El 1 de julio de 2022, Sonsoles Ónega recibió una llamada de la secretaria del director general de Atresmedia Televisión para agendar una cita con él el 8 de julio en un hotel de Madrid. Durante ese encuentro, el director general, Carlos Fernández, le ofreció unirse a su equipo de presentadores. Tras reflexionar sobre la propuesta durante 48 horas, el 11 de julio, Ónega decidió despedirse de su puesto en Ya es mediodía y, posteriormente, se reunió con el entonces consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, para informarle sobre la oferta de Atresmedia y su decisión de marcharse. Ese mismo día, Atresmedia emitió un comunicado oficial anunciando su fichaje.

Durante el verano de 2022, fueron revelándose más detalles acerca del nuevo programa que Ónega iba a presentar. El 26 de julio, se informó que Patricia Lennon-Hunt, quien hasta ese momento había sido directora de Ya es mediodía, asumiría la dirección de Y ahora Sonsoles. Más adelante, el 1 de septiembre, el equipo de producción comenzó a trabajar en el Centro de Producción de Programas de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Doce días después, el 13 de septiembre, se confirmó oficialmente que el nombre del programa sería Y ahora Sonsoles y comenzó a ser promocionado intensamente en los bloques publicitarios de todas las cadenas de Atresmedia.

El 22 de septiembre, Antena 3 comunicó que el programa se emitiría de lunes a viernes, de 19:00 a 20:00 horas. Durante las semanas previas a su estreno, Sonsoles Ónega fue invitada a varios programas de Atresmedia, como El hormiguero, Pasapalabra, Espejo público, Antena 3 Noticias, Tu tiempo con Roberto Brasero, Zapeando, La voz, La Roca, Por fin no es lunes y Más de uno, donde compartió detalles sobre la estructura del programa y presentó a los colaboradores que la acompañarían: los periodistas Olga Viza, Pilar Velasco, Luz Sánchez-Mellado, Beatriz Miranda, Alejandra Prat, Daniel Carande, Josu Larrea y Bricio Segovia; la escritora y periodista Valeria Vegas; el periodista de sucesos Carlos Quílez; la modelo Mar Flores; las empresarias Cruz Sánchez de Lara y Carmen Lomana; el cómico Miguel Lago; el sacerdote Padre Damián; la escritora Ángela Vallvey; la profesora y periodista Marta García Aller; el filósofo David Pastor Vico; la influencer Tamara Gorro y la abogada Bárbara Royo.

Cabecera

El 21 de octubre de 2022, Antena 3 desveló la cabecera del programa, cuya canción fue compuesta e interpretada por la cantante Conchita.