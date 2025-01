Ana Herminia aprovecha el altavoz de Gran Hermano para volver a la carga contra Bárbara Rey: "He quedado como la villana"

Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo Jr., es una de las grandes protagonistas de Gran Hermano DÚO. Después de ver cómo su marido participaba en Supervivientes, donde fue todo un terremoto y fue tachado como el villano de la edición, ahora ha querido ser ella la que pruebe la suerte en un nuevo reality. Con el conflicto con Bárbara Rey más abierto que nunca, Ana Herminia no ha podido dejar de lado este asunto.

"Sé que sale la entrevista de Ángel y no la pasa bien, me duele no estar con él en un momento así", ha comentado a los pocos días de entrar en el programa, conocedora de que, con su participación en GH DÚO, Ángel Cristo tendrá que afrontar este problema en solitario. Ana Herminia también ha querido reivindicar su papel durante este tiempo, asegurando que ha sido muy atacada y de forma injusta.

"Soy la mano que mece la cuna, que lo hago por dinero. Que quiero ser famosa y que es una trepa, estoy harta de eso", aseguró, destacando algunas de las cosas que se han dicho sobre ella durante todos estos meses. Es por eso que ha querido entrar en un tipo de concurso como Gran Hermano, para que el público sepa que "es de carne y hueso, que no es ninguna desgraciada y que no es lo que quieren pintar".

Estas palabras le han llevado a las lágrimas, teniendo que ser consolada por Aurah Ruiz, que se encontraba junto a ella en el confesionario cuando estaba haciendo estas declaraciones. "Si no has hecho nada, dilo. Es lícito que llores y te desahogues, la gente que te quiera como eres y los que no te quieran que les den", aseguraba la pareja de Jesé Rodríguez, intentando que su amiga no se hundiera.

"He quedado como la villana por defender algo, a mi marido, a mis hijas...", añadió Ana Herminia, que también tuvo unas palabras para su querida Bárbara Rey. "No es mi suegra, es la madre de Ángel", sentenció la concursante, dejando bien claro que no quiere nada de unión con la exvedette.