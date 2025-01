Anabel Pantoja, desesperada en el Día de Reyes: "No sé qué hacer"

Anabel Pantoja es muy prolífica en sus redes sociales, y en el Día de Reyes no iba a ser menos, ya que la sobrina de Isabel Pantoja subió a sus redes sociales un vídeo donde se muestra desesperada: "No sé qué hacer".

Y es que el insomnio le ha jugado una mala pasada a la influencer, que se ha levantado bien tremprano, mientras que el resto de su familia duerme. Y claro, hasta que el resto de personas no se levanten, no podía abrir los regalos de los Reyes Magos.

Biberón

"Llevo despierta desde las 07:15. Quería dar biberón a la niña. Se ha vuelto a quedar dormida. Digo, a ver si se despiertan con el llanto.Y no. Es que no sé qué hacer porque no puedo estar aquí sin abrir los regalos", dice Anabel Pantoja mientras muestra los regalos que han traído los Reyes Magos.

Anabel dejó su Sevilla natal para trasladarse a Madrid, donde se formó como maquilladora y comenzó a trabajar como asistente de su tía. Su incursión en el mundo de la televisión comenzó en 2011, cuando se unió como colaboradora al programa El programa de Ana Rosa en Telecinco. Más tarde, continuó su trayectoria en televisión con su participación en el programa Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016, donde desempeñó el rol de comentarista.

En 2014, Anabel dio el salto a Supervivientes, en el que se convirtió en concursante junto a otras personalidades como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval. Sin embargo, fue la segunda en ser expulsada tras quince días en la isla. Entre 2015 y 2017, fue colaboradora del programa ¡Qué tiempo tan feliz! y en 2016 participó como concursante en Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, ambos programas en Telecinco.

En 2015, comenzó a colaborar en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa Sálvame, donde inicialmente hacía intervenciones esporádicas. Con el tiempo, su presencia en el programa se fue consolidando y alcanzó una gran popularidad, especialmente en redes sociales, donde superó el millón de seguidores en Instagram. En 2019, participó como concursante en Gran Hermano VIP, donde coincidió con figuras como Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, aunque fue la primera en ser expulsada. Al año siguiente, estuvo en El tiempo del descuento, llegando a la final. En septiembre de 2020, fue la primera participante de Solos/Solas en Mitele Plus.

En 2018, Anabel diversificó su carrera y abrió su propio negocio de uñas, al mismo tiempo que se lanzó como diseñadora de una colección de bañadores y joyas para la marca Lueli. Además, trabajó como influencer en redes sociales junto a la agencia Influgency. En 2021, comenzó a diseñar complementos.

En 2022, participó en Supervivientes, donde convivió con personalidades como Kiko Matamoros, Marta Peñate o Desirée Rodríguez. Durante su estancia en el reality, conoció al esgrimista Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación que terminó a principios de marzo de 2023. Este rompimiento la volvió a colocar en el centro de la atención mediática, generando rumores que ella misma desmintió.

Vida social

Anabel ha demostrado que, además de ser una influencer, disfruta de su vida social y ha logrado un lugar destacado entre las figuras de la "jet set" española. En su último evento, compartió protagonismo con conocidos nombres del panorama influencer como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo. Recientemente, Anabel ha dado la bienvenida a su hija Alma, consolidando así una nueva etapa en su vida personal.