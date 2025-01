Las primeras palabras de Mar Flores después de convertirse en abuela: "No todo ha sido un camino fácil"

La vida de Mar Flores ha dado un giro en 2024 después de convertirse en abuela en los últimos días del año. La pareja formada en enero entre su hijo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio ha dado como resultado el nacimiento del pequeño Carlo. Mucho se ha comentado sobre el supuesto papel de Flores como abuela y las repetidas ausencias que ha podido tener en el proceso del embarazo.

Sin embargo, tanto Carlo como Alejandra la han defendido en todo momento. Con la entrada del nuevo año, Mar Flores ha querido compartir con sus seguidores una reflexión de lo que ha sido del año y cómo lo ha visto. "Soy muy afortunada, tengo unos hijos maravillosos de los cuales estoy muy orgullosa, una familia y amigos que admiro y quiero, así como un equipo de trabajo con el que seguimos cumpliendo sueños", aseguró Mar Flores en el comunicado.

Junto a una serie de fotografías de el año pasado, la expareja de Carlo Costanzia asegura que llega a este año con mucha fuerza. "El 2024 ha sido un año para atesorar, un recordatorio de que cada desafío, cada caída y cada alegría contribuyen a construir una vida completa. Estoy lista para lo que venga, con la certeza de que siempre hay más por descubrir y superar y que lo mejor está por llegar".

Uno de sus grandes momentos fue la participación en El Desafío de Antena 3, donde llevó al límite todos sus miedos. "Me permitió superar barreras personales y demostrar que los límites están para romperse y superarlos. Fue maravilloso compartirlo con todos mis compañeros y un equipo 10. Además de saber que serví de inspiración para muchas mujeres mostrando que el verdadero éxito es sentirse bien con una misma".

También quiso reconocer el esfuerzo que fue participar en el Hyrox, donde volvió a suponer un gran esfuerzo físico para ella, pero que le sirvió como un empujón moral. "El resultado fue mejor de lo que esperaba, un recordatorio de lo que podemos lograr cuando nos atrevemos a soñar a lo grande".

No obstante, el 2024 estará siempre marcado en su calendario como el año del nacimiento de su primer nieto. "Sin duda, la mayor alegría es por mi hijo Carlo y Alejandra, sellando su amor con la llegada de un nuevo miembro a mi familia. Me han convertido en abuela, una experiencia llena de amor y nuevas emociones que me hacen sentir muy plena", aseguró, con una foto en la que confirma que estuvo los días previos al embarazo.