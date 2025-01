Adiós a Paz Padilla, la presentadora abandona Telecinco para siempre: "Es increíble"

Paz Padilla dice adiós a Telecinco. Tras más de una dácada vinculada a la cadena del grupo Mediaset, la actriz y presentadora no seguirá en Telecinco después de que los responsables de la cadena hayan decidido no renovarle el contrato.

Acaban así 15 ños de relación profesional en los que la de Cádiz ha presentado varios formatos televisivos, desde galas de Nochevieja, Sálvame o como actriz en La que se avecina, interpretando a la icónica Chusa, papel que seguirá interpretando.

Sin embargo, 2025 parece que trae para la cómica el fin de una etapa profesional para la madre de Anna Ferrer, que seguro afrontará otros retos profesionale aún por desvelar.

Adiós definitivo

Paz Padilla ha comenzado el año 2025 cerrando etapas. La presentadora y humorista estaba vinculada a Telecinco desde hacía más de 15 años, pero su contrato ha finalizado y Mediaset ha decidido no renovarlo. Así lo cuentan en 'Mamarazzis', donde explican que esta ruptura tuvo lugar el pasado 31 de octubre.

No obstante, no será un punto y final definitivo, ya que seguirá participando en 'La que se avecina', serie con cuya productora ha llegado a un acuerdo. Un proyecto al que suma otros como el rodaje de una nueva película o sus seminarios como coach o el teatro, lo que deja ver que Paz Padilla no para quieta. Eran Lorena Vázquez y Laura Fa, responsables del pódcast donde se ha dado la noticia, las que deseaban a la cómica la mayor de las fortunas. "Es increíble cómo Paz siempre encuentra la manera de seguir adelante. Le deseamos toda la suerte del mundo", deslizaban.

Paz Padilla inició su carrera televisiva en 1994 con el programa *Genio y figura* de Antena 3, donde destacó por su talento para la comedia. Este programa fue el trampolín que catapultó su carrera, y a partir de ahí, la presentadora también estuvo al frente de otros espacios como *Inocente, inocente* en cadenas autonómicas. En 1997, dio el salto a la televisión generalista como colaboradora en *Crónicas Marcianas* de Telecinco, un programa en el que permaneció durante varios años. No obstante, fue en *Sálvame*, lanzado en 2009, donde Paz Padilla pasó la mayor parte de su carrera, siendo uno de los rostros más reconocidos del formato.

Además de su faceta como presentadora, Paz también ha tenido una exitosa carrera como actriz en televisión y teatro. Se ganó el reconocimiento del público con obras como *¡Ala…Dina!* y *Mis adorables vecinos*, y más recientemente, ha formado parte del elenco de "La que se avecina", donde interpreta a Chusa.

Incidente

Sin embargo, a pesar de su extensa trayectoria, un incidente marcó un giro en su carrera. Durante una discusión acalorada con Belén Esteban sobre el coronavirus, Paz Padilla abandonó el programa *Sálvame* en pleno directo, sin dar explicaciones. Este altercado resultó en su despido inmediato de Telecinco. No obstante, la presentadora impugnó su despido por considerarlo improcedente y obtuvo respaldo judicial, lo que le permitió regresar a la cadena con la intención de liderar nuevos proyectos.