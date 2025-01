La verdad tras Alba, la protagonista viral de La Isla de las Tentaciones: sale a la luz el vídeo

Ha llegado a Telecinco una nueva entrega de Las Isla de las Tentaciones, uno de sus formatos de reality show más arriesgados y que le ha brindado más de un éxito en audiencias. Pero dejando al margen el buen resultado de la primera emisión de esta nueva temporada de La Isla de las Tentaciones, hay una protagonista que ya está generando una riada de reacciones y comentarios.

Se trata de Alba, que ha entrado en La Isla de las Tentaciones como pareja de Gerard. Y hay muchos que no auguran un futuro precisamente tranquilo para ellos dos en la isla de la República Dominicana. No es de extrañar una vez se ha visto cómo han actuado y, sobre todo, cómo ha reaccionado ella a las primeras de cambio.

Alba no ha dudado en alzar la voz y, prácticamente víctima de la histeria, soltarle a grito pelado y delante de todos a su novio todo lo que se le pasó por la cabeza tras ver unas imágenes de Gerard en su primera noche con las tentadoras en la villa de los chicos. Gerard había aupado en hombros en la piscina a una de las tentadoras.

Esas imágenes despertaron la ira de Alba, que acabó recriminándole su actitud y soltando una frase que se ha vuelto viral: "¿Tú ves normal un coñ*** en tu nuca? ¡Un coñ*** en tu nuca!". De hecho, en sus historias de Instagram, la propia concursante ha roto su silencio al respecto con un mensaje hacia quienes le critican su actitud y sus palabras por zafia.

"Todas las críticas que sean constructivas, desde el respeto y el amor, serán bienvenidas... Y a mis haters, qué puedo decirles... Mi madre me quería tener, sí o sí quería una niña, y por eso me parió por el coñ*** y no por la nuca", ha expresado en sus redes en clara referencia al episodio de su frase del primer capítulo de La Isla de las Tentaciones, que se ha vuelto viral.

Alba muestra su verdad en un vídeo desconsolada

Es Alba sin duda la primera gran protagonista de la recién estrenada entrega del reality de Telecinco. Pero es que, además, ella misma ha querido sacar a la luz, también en sus stories de Instagram, el vídeo del momento en el que se desmoronó, a lágrima tendida. Lo cierto es que lo ha compartido con cierto toque de humor, con una musiquita de fondo. Pero no deja de contar su verdad, su propia intimidad, para revelar cómo vivió con dureza el desembarco en el programa.

¿Qué momento fue? Justo antes de irse a grabar La Isla de las Tentaciones. En el vídeo, grabado por ella misma hace unos meses, aparece desconsolada, con signos de haber llorado y derramando todavía alguna lágrima, explicando que se tiene que despedir de la familia y de su perro antes de poner rumbo a la aventura del reality de Telecinco. Incluso explica que por el estrés le han salido en la cara "unos granitos internos".

Fue su momento de gran derrumbe o desmoronamiento antes de ir a grabar La Isla de las Tentaciones. Una vez allí, no tardó en confirmar su estado de gran agitación al saltar contra su pareja, Gerard, a quien llama Gerardo cuando se enfada. Y dejó así el primer momentazo de la nueva edición del programa, ya muy comentado en las redes.