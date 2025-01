Alejandra Rubio comparte al fin la imagen del bebé: una fecha señalada

Alejandra Rubio se estrenaba en la maternidad hace un mes. El pasado 6 de diciembre, la influencer daba la bienvenida al mundo a su primer hijo con Carlo Costanzia a quien decidían poner el el mismo nombre que su progenitor, Carlo.

Un mes intenso en el que si algo llama la atención es el aparente hermetismo que la pareja parece haberse autoimpuesto y es que al menos de la influencer no ha vuelto a saberse nada desde que diera a luz. Las cámaras no han vuelto a acaptar ninguna imagen de la joven desde que naciera su hijo y tan solo se ve a su madre Terelu Campos acudiendo a diario hasta su domicilio para llevarle numerosos tuppers de comida tanto a su hija como a su yerno Carlo.

Sin embargo, a pesar de que la joven no ha retomado su vida social tras convertirse en madre, lo cierto es que la jove permanece muy activa a través de sus redes sociales, en las que comparte con sus seguidores parte de su día a día, cómo está viviendo esta nueva etapa e incluso, algunos detalles de su infancia como una bonita foto de cuando ella era una niña y en la que aparece con su madre Terelu Campos.

Una instantánea que seguro ha emocionado a la presentadora, uno de sus principales apoyos tras dar a luz y que no se ha despegado del lado de su hija, su nieto y su yerno desde que la pareja se estrenara como padres.

Emotiva imagen

Pues bien, Alejandra Rubio ha puesto el broche de oro a su Navidad más emotiva con una foto que seguro que ha encantado a su madre Terelu Campos. Para terminar el día de Reyes Magos, la colaboradora ha compartido en sus historias de Instagram un recuerdo de un 6 de enero del pasado. En la fotografía en cuestión, la influencer aparece cuando solo era una niña, con su madre a su lado, y disfrutando del tradicional roscón.

Alejandra Rubio con su madre, Terelu Campos / Instagram

Con este recuerdo, Alejandra Rubio se ha remontado a las navidades de su niñez. Ahora que ella es madre, entiende mejor que nunca lo que supone vivir estas fiestas con los pequeños de la casa. Además, se dice que cuando una es mamá, entiende mucho mejor a su madre. De ahí que no haya sido de extrañar que Alejandra Rubio haya tenido este bonito gesto con Terelu Campos en una fecha tan señalada.

Recluida en casa

El próximo 6 de enero, dentro de 3 días, se cumplirá un mes del nacimiento del primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Carlo Jr. Y el mismo tiempo hace que no vemos a la nieta de María Teresa Campos, que ha decidido disfrutar de su bebé en sus primeras semanas como mamá 'enclaustrada' en el piso en el que reside junto al actor a las afueras de Madrid.

Aunque ya está recuperadísima de la cesárea como ha compartido en sus redes sociales presumiendo de vientre plano y con una cicatriz apenas imperceptible, la colaboradora de televisión prefiere no salir de casa y por el momento no existe ni una sola imagen suya desde que se convirtió en madre. Y aunque en Nochebuena y Nochevieja cenó en el domicilio de Terelu Campos -muy cercano al suyo- con su novio y su pequeño, lograron esquivar a las cámaras y por el momento no hemos vuelto a ver a Alejandra desde que dio a luz.