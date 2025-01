Anabel Pantoja carga contra uno de los participantes de La Isla de las Tentaciones: "En la piscina se te van las penas y los miedos"

Acaba de empezar la Isla de las Tentaciones y Anabel Pantoja, gran fan del programa que presena Sandra Barneda, ya ha cargado contra uno de los participantes del reality: "En la piscina se te van las penas y los miedos".

Y es que para la sobrina de Isabel Pantoja, Montoya, pareja de Anita, no está teniendo la suficiente educación con el resto de sus compañeros, al menos para Anabel, que ha colgado un vídeo en su perfil oficial de la red social de Instagram donde considera que a Montoya, o Montoyita como lo llama ella, "le tendría que dar vergüenza de dirigirse así a la gente. Tienes que tener respeto porque esa gente va a participar como estás participando tú".

Además, su rollo de flamenco, gitano, que muestra en el programa tampoco le convence a la prima de Isa Pantoja. "¿Se puede ser más ridículo, miarma? Estás callado mejor porque tienes la graciadonde tengo yo la almorrana hoy".

"Educación"

También le pide Anabel a Montoya, eso ya sobreimpreso en el vídeo que tenga "educación, que ahí todos estáis participando y nadie es más que nadie, que después en la piscina se te van las penas y los miedos".

La isla de las tentaciones es un reality show español que se emite en Telecinco desde 2019. El programa sigue a un grupo de parejas que se trasladan a una isla tropical para convivir con solteros y solteras, lo que crea un ambiente cargado de tentaciones. A lo largo de su tiempo en la isla, las parejas deben enfrentarse a desafíos y situaciones que ponen a prueba la fuerza de su relación. Este formato es similar a otros programas de citas como Love Island o Ex on the Beach. Los participantes residen en una villa y tienen la oportunidad de interactuar con personas solteras y atractivas, lo que puede generar conflictos y tentaciones dentro de las parejas.

A lo largo de las diferentes temporadas, el programa ha cosechado un gran éxito en términos de audiencia, pero también ha sido objeto de controversia debido a la naturaleza de las pruebas y los dilemas que enfrentan los participantes. Muchos críticos han argumentado que La isla de las tentaciones fomenta la infidelidad y promueve comportamientos poco éticos. Sin embargo, también existen quienes defienden el programa, sugiriendo que es una manera de probar la resistencia de las relaciones y que brinda a los concursantes la oportunidad de conocerse mejor a sí mismos y a sus vínculos amorosos.

Fenómeno

El programa ha logrado una gran popularidad en España, convirtiéndose en un fenómeno mediático que genera un alto nivel de interacción en redes sociales y un seguimiento constante de los concursantes y sus historias.