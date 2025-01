Anabel Pantoja se cuela en La isla de las tentaciones y explota contra este consursante: "Qué ridículo, mejor callado"

La isla de las tentaciones empezaba ayer su octava edición y lo hacía como no podía ser de otra forma, con polémica, frases célebres, amagos de abandono y una hoguera anticipada como adelanto del próximo programa.

De nuevo, las parejas volverán a poner a prueba su confianza y sus relaciones en un entorno pardisiaco, pero que lejos de ser un lugar de ensueño ha acabado convirtiéndose en una especie de pesadilla para algunas de las parejas que han aterrizado en República Dominicana, dispuestos a poner a prueba su relación.

Lo habitual el primer día son los piques en las presentaciones de solteros y solteras, sin embargo, esta vez parece que la tensión ha llegado al límite y más de uno ha amenazado con poner fin a su aventura en el programa.

Ante este flamante estreno de temporada han sido mucho los rostros conocidos que han opinado a través de las redes sociales sobre algunos de los concursantes más polémicos de la edición. José Carlos Montoya, novio de Anita, es uno de los que más ha dado que hablar, tanto es así que hasta la misma Anabel Pantoja ha querido pronunciarse sobre alguna de las perlas y encontronazos en los que se ha visto envuelto el concursante.

Anabel se cuela en La isla de las tentaciones

Montoya es uno de los protagonistas indiscutibles de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones'. 'X' ya ha puesto a caldo al joven: "es el favorito de las solteras y solo tiene una neurona", escribe una usuaria de la red social, "está ansioso de fama", escribe otro usuario. Quizá, por eso, no ha dejado de lanzar frases bomba que están dando mucho de qué hablar. Tanto es así que hasta Anabel Pantoja se ha visto obligada a compartir su opinión al respecto, y ya os adelantamos que no es, precisamente, su favorito...

Pero, ¿quién es Montoya? José Carlos Montoya ha entrado en esta octava edición de la mano de Anita, con quien lleva saliendo un año después de conocerse en otro 'reality' de televisión y de quien no parece fiarse mucho. Aunque ella tampoco de él... Solo llevan unos días en el paraíso y los celos ya han salido a relucir por ambas partes. A Montoya, incluso, le ha llegado a molestar que su chica sonriese al recibir el collar de 'favorita' por parte de uno de los solteros. Pero no se enfadó con uno, ni con dos, si no con tres de los solteros que están dispuestos a conquistar a su chica, y uno con los que protagonizó una de las discusiones más acaloradas lleva, precisamente, su apellido.

El soltero le dio a Anita el collar y miró a Montoya diciéndole que la iba a cuidar. El participante explotó: “Montoya es una familia, una saga flamenca. ¿Me vas a decir a mí ‘Montoyita’? Es un apellido que a ti te debería dar vergüenza. Y tú no vas a pertenecer ni a la palmera”, le dijo, enfadado.

Un comentario que ha hecho estallar a la mismísima Anabel Pantoja: "Montoyita, te tendría que dar vergüenza a ti de dirigirte así a la gente. Hay que tener respeto porque esa gente va a participar como estás participando tú, qué ridículo, mi alma, mejor callado porque tienes la gracia… en donde tengo yo la almorrana hoy", ha señalado, contundente, a través de sus redes sociales.