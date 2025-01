Anabel Pantoja se va de Gran Canaria tras el nacimiento de su hija: "Todo está listo"

Momento felices e inolvidables para Anabel Pantoja en su prinicpio de año más especial. En unas Navidades diferentes en Canarias y las primeras junto a su hija Alma, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido mostrar cómo ha sido este momento tan especial y, lo más importante, el regalo que ha hecho en nombre de su hija a su novio David Rodríguez.

La sevillana ha comprendido con la maternidad lo que es realmente importante y lo que es un regalo de verdad. Y, aunque ha disfrutado al ver el árbol de Navidad con todos los regalos que le han dejado, la sobrina de Isabel Pantoja ha guardado la mejor sorpresa para el final. Sus Majestades se han acordado de lo que de verdad es importante y ha quedado constancia de ello con el regalo que le han hecho a David en nombre de la pequeña Alma, cuentan desde Outdoor. Tras ver las deportivas, pijamas, camisetas interiores y, unas entradas para hacer un plan de cine, Anabel Pantoja ha cogido la cámara para ver la reacción de su novio David Rodríguez al recibir esta carta tan especial: un viaje en familia a Tenerife para disfrutar de los delfines. La mejor forma de crear recuerdos y momentos imborrables en familia.

"Este regalo mami y yo lo hemos pensado y queríamos que fuera algo diferente y especial para todos. Mami me ha hablado del mar, de la ballena, de los delfines y de los tiburones y quiero ir a verlo porque sé que vosotros no lo habéis visto en una isla cerca de aquí. Se llama Tenerife y también dice mami que se come muy bien en un sitio que se llama Guachinche, así que todo está listo", ha comenzado leyendo David en su carta, mientras tenía en brazos a su hija. En estas líneas, no solo la hija de la influencer le detalla el plan que tienen previsto y para el que solo queda poner una fecha, sino que esta también recuerda lo que es de verdad importante y un regalo de la vida. "Ahora solo tenéis que pensar que la vida solo hay que disfrutarla de momentos conmigo. Ya los regalos materiales no sirven, se rompen, se estropean o se ponen feos. Pero que veamos a los delfines en libertad conmigo por primera vez jamás se les olvidará. ¿A que sí? Pues venga haced el macuto y no penséis en nada más".