El duro comunicado de Isabel Rábago tras su "despido" de Telecinco: "Me he visto en la obligación de emprender acciones legales"

La semana pasada nos sorprendimos con el "despido" de la colaboradora de Vamos a ver Isabel Rabago, quien también aparecía en otros programas de la cadena. La verdad es que no se había renovado su contrato por no "pasar los filtros" de Mediaset, o al menos eso es lo que se contó. Ahora, la colaboradora lanza un duro comunicado: "Me he visto en la obligación de emprender acciones legales".

Y es que entre todo lo que se ha dicho estos días, se hablaba de la relación que mantenía con Bárbara Rey o que si incluso la había aconsejado jurídicamente para demandar a la cadena, demanda que la vedette finalmente retiró a cambio de un contrato en Mediaset.

Isabel Rabago comienza su comunicado, que ha publicado en sus redes sociales, con un "ante las falsas y graves acusaciones, que se están divulgando en algunos medios de comunicación sobre mi 'despido' de Mediaset/Unicorn, me he visto en la obligación de emprender acciones legales, buscando la protección y el amparo al que tengo derecho como española, algo que pensé que nunca sucedería".

En este sentido, la colaboradora habla de "datos inciertos, entrecomillados malintencionados, que aseguran dichos medios, proceden de 'fuentes directas de mi programa 'Vamos a ver', mi productora Unicorn y Mediaset", ha proseguido. Tras lo cual, ha asegurado que se trata de un "relato absolutamente incierto con el que se pretende menoscabar mi profesionalidad tras 20 años vinculada al grupo Mediaset vulnerando gravemente mi honor e imagen".

Continúa Isabel Rabago asegurando que "mi carrera profesional es el resultado de mucho esfuerzo, sin padrinos, sin amiguismos, sin ayuda de nadie, sorteando muchas zancadillas, como la mayoría de los que nadie nos ha regalado nada y mi respuesta siempre ha sido el trabajo y remar siempre a favor de los intereses de todas las productoras en las que he trabajado para Mediaset. Siempre". Además de reseñar que siempre ha trabajado con libertad en la cadena: "Quiero dejar bien claro que, a lo largo de mi larga vinculación con Mediaset, jamás se me ha dado ningún toque de atención, ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar. Ni por parte de ninguna dirección, ni por parte de la cadena. Jamás. Más bien todo lo contrario, como podré acreditar. Y que jamás he actuado en contra de los intereses de Mediaset ni de ninguna de las productoras para las que he trabajado. También lo podré acreditar".

El comunicado, que también parece una carta de despedida, cita a los compañeros de la colaboradora durante todo el tiempo que ha estado ligada a Mediaset. "A lo largo de estos años, he crecido al lado de los mejores, he trabajado siempre en los programas de máxima audiencia, bajo las órdenes de los mejores directores y equipos profesionales y lo seguiré haciendo. Para todos ellos solo tengo palabras de agradecimiento, de mucho cariño y respeto. Quiero dejar muy claro que mi relación con Joaquín Prat es excelente, igual que con el resto de los presentadores: Patricia Pardo, Verónica Dulanto. Igual que con el 95% de mis compañeros de plató. Estoy súper orgullosa de trabajar a su lado", destacó. También alude a su relación con la dirección del programa y el resto del equipo: "Mi relación con toda la dirección, encabeza por Óscar de la Fuente, mis coordinadoras y el magnífico equipo de redacción de 'Vamos a ver', que es inmejorable, excepcional. Lo hago extensivo a toda mi productora, Unicorn. No es cierta la imagen conflictiva o de mala compañera que se pretende proyectora sobre mí, en un intento de desprestigiarme profesional y personalmente. También lo acreditaré".

Agradece Isabel Rabago a los que estos días sí que la han llamado para contrastar las informaciones dando las "gracias a los cuatro periodistas que me han escrito o llamado para conocer mi versión. Agradezco su profesionalidad por hacer su trabajo, contrastar y, sobre todo, por entender mi silencio. De momento seguiré así, en silencio, pero eso no impedirá que vele por cuidar mi imagen, mi honor y profesionalidad. Ha sido un año y medio muy duro porque en esta profesión te encuentras con personas que te lo hacen pasar y sentir tan mal y tan pequeña que te lo llegas a creer".

"Seguiré defendiendo mis principios"

Termina el comunicado la colaboradora asegurando que "todos me conocéis y sabéis que seguiré defendiendo mis principios, mis ideas, mis valores y lucharé siempre por mi libertad. Mi honorabilidad y mi profesionalidad son intocables y combatiré porque así continúe. No le debo nada a nadie, no tengo miedo a nada, ni a nadie. No voy a permitir que nadie reescriba mi carrera profesional ni personal".