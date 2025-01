Los espectadores sentencian La isla de las tentaciones tras su estreno este domingo: "La tele que funciona"

Este domingo tuvo lugar el estreno de una nueva temporada de La Isla de las Tentaciones en Telecinco, y vuelven las hogueras mixtas y los vídeos indiscretos. Y ahora los espectadores han sentenciado el reality presentado por Sandra Barneda: "La tele que funciona".

Y es que el programa al que acuden parejas para poner a prueba su relación fue todo un éxito de audiencia, tal y como muestran en Dos30TV, el reality arrasó en su franja con un 15,2% de cuota, 1,4 millones de audiencia única y casi tres millones de espectadores únicos.

Pero no solo eso, aseguran que su valor comercial sube al 22,2% y que la versión express, es decir, la parte que cubre el access time de la televisión también fue líder con un 10,5% y 1,38 millones.

Desde la cuenta especializada en televisión, Algo Pasa TV destacaron estos datos, señalando que, además, ocurrió en festivo. "Supera con creces la barrera del millón, 1,3 puntos y 258.000 espectadores de media más que el estreno del año pasado, la tele que funciona", destacan.

Y es que en Algo Pasa TV han sido muy críticos con el cambio que se ha hecho en la programación de Telecinco tras la cancelación de Sálvame y la progración de espacios "más familiares", cuando lo que está funcionando en la cadena es, sobre todo, los productos más antiguos, como es el caso de La Isla de las Tentaciones o Supervivientes.

La isla de las tentaciones es un programa de telerrealidad español que se transmite en Telecinco desde 2019. El formato se centra en un grupo de parejas que viajan a una isla tropical, donde conviven con solteros y solteras en un entorno lleno de tentaciones. A lo largo de su estancia, los concursantes deben enfrentarse a desafíos y situaciones que ponen a prueba la solidez de su relación de pareja. Este reality show sigue una estructura similar a otros programas de citas como Love Island o Ex on the Beach. Los participantes residen en una villa y tienen la oportunidad de conocer a personas solteras y atractivas, lo que genera tensiones y posibles conflictos dentro de las parejas.

Desde su estreno, el programa ha sido un éxito rotundo en términos de audiencia y ha sido objeto de controversia debido a la naturaleza de los retos y situaciones que se les proponen a los participantes. Muchos críticos han señalado que el programa fomenta la infidelidad y actitudes poco éticas entre los concursantes. No obstante, también hay defensores que aseguran que se trata de una forma de poner a prueba la resistencia de las relaciones y que brinda a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre sí mismos y sus vínculos amorosos.

Popularidad

En cualquier caso, La isla de las tentaciones ha logrado una gran popularidad en España, generando un fuerte interés en redes sociales y medios de comunicación, con un seguimiento masivo de los concursantes y sus vivencias.