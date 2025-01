Los estudios lo dicen: come estos cinco alimentos para combatir gripe y resfriados

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas se convierten en el escenario perfecto para la proliferación de virus respiratorios como la gripe y el resfriado. Estos virus suelen ser más activos en esta época del año, afectando a millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gripe estacional es responsable de aproximadamente 290.000 a 650.000 muertes anuales. La prevención y el fortalecimiento del sistema inmune son claves para enfrentar estas infecciones.

Un aliado inesperado: el alimento que combate los virus

En la lucha contra las infecciones respiratorias, la alimentación juega un papel crucial. Un alimento que ha demostrado ser eficaz es el ajo. Este humilde ingrediente, común en muchas cocinas del mundo, es conocido por sus propiedades antivirales y antibacterianas. Según un estudio publicado en el Journal of Nutrition, el ajo puede potenciar el sistema inmunológico, ayudando a reducir la severidad y duración de los síntomas de la gripe y el resfriado.

El poder de la vitamina C y otros nutrientes esenciales

Además del ajo, el consumo de alimentos ricos en vitamina C es fundamental durante los meses de frío. Esta vitamina es conocida por su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico. Frutas como las naranjas, kiwis y fresas son excelentes fuentes de vitamina C. Un estudio realizado por la Universidad de Helsinki encontró que el consumo regular de vitamina C puede reducir la duración de los resfriados en adultos.

El papel del zinc en la prevención de infecciones

El zinc es otro nutriente que no debe pasarse por alto. Este mineral es esencial para la función inmunológica, y su deficiencia está asociada con un mayor riesgo de infecciones respiratorias. Alimentos como las semillas de calabaza, las almendras y los garbanzos son ricos en zinc. Investigaciones publicadas sugieren que el zinc puede reducir la duración de los síntomas del resfriado común.

Otros superalimentos para fortalecer el sistema inmunológico

Además de los mencionados, existen otros alimentos que pueden ser aliados en la lucha contra los virus de invierno. El té verde, por ejemplo, contiene catequinas que poseen propiedades antivirales. Asimismo, las setas shiitake y maitake son ricas en betaglucanos, compuestos que pueden estimular el sistema inmunológico.

La cúrcuma, con su compuesto activo curcumina, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Un estudio de la Universidad de California destaca su potencial para mejorar la respuesta inmune del organismo.

Consejos prácticos para incorporar estos alimentos en la dieta diaria

Incorporar estos alimentos en tu dieta diaria no tiene por qué ser complicado. Aquí te dejamos algunas sugerencias:

Añade ajo fresco a tus sopas y guisos para potenciar su sabor y obtener sus beneficios inmunológicos.

Incluye un puñado de almendras o semillas de calabaza como snack diario para aumentar tu ingesta de zinc.

Prepara un batido matutino con frutas ricas en vitamina C como kiwi y fresas.

como kiwi y fresas. Disfruta de una taza de té verde al día para aprovechar sus propiedades antivirales.

Incorpora la cúrcuma en tus aderezos para ensaladas o en un latte dorado.

La prevención es la mejor herramienta contra los virus del invierno. Mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales no solo fortalecerá tu sistema inmunológico, sino que también te ayudará a enfrentar de manera más eficaz las infecciones respiratorias. Al incorporar estos alimentos en tu rutina diaria, estarás mejor preparado para afrontar los desafíos que trae consigo la temporada de frío.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.