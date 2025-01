La exmujer de José María Almoguera entra por sorpresa en GH Dúo con este inesperado mensaje: "No hay nada más bonito"

Desde que José María Almoguera decidiera abandonar el anonimato y convertirse en personaje del papel couche, el hijo de Carmen Borrego acapara titulares cada semana. Hace unos días sorprendía a todos al anunciar que participaría en la nueva edición de GH DÚO en la que será su primera incursión en el universo reality, un medio que tanto su tía Terelu Campos como su madre Carmen Borrego conocen a la perfección tras su aparición en diferentes versiones de estos formatos en Telecinco.

Ahora, el que fuera técnico de sonido cuenta las horas para dar el salto a la pequeña pantalla y vivir una experiencia televisiva que compartirá con rostros como Marieta, Vanessa Bouza, Maica Benedicto o Aurah Ruiz y para la que ha recibido consejos de sus seres más queridos como por ejemplo, su propia madre, quien no ha duda en darle una contundente advertencia antes de embarcarse en su nueva aventura.

Los concursantes, entre ellos el nieto de Carmen Borrego, lleva poco más de 5 días en la casa más famosa de la televisión, sin embargo, ya han tenido tiempo de echar en falta a sus seres queridos, más aún teniendo en cuenta que cuando los protagonistas de la edición empezaban su aventura, aún quedaban algunos coletazos navideños por celebrar como por ejemplo la mágica noche de Reyes.

Para que los concursantes no dejasen de disfrutar de un momento tan especial, el programa no dudó en sorprenderlos con emotivos mensajes de sus familiares. Concretamente, fue el hijo de Carmen Borrego uno de los que recibió un inesperado mensaje de una persona muy especial para él, su hijo, fruto de su relación con Paola Olmedo. Precisamente a esta, a su exmujer, se dirigía el nieto de María Teresa Campos con el fin de agradecerle que le hubiera facilitado recibir este esperado mensaje en una fecha tan señalada. "No me lo esperaba. Se lo tengo que agradecer mucho a su madre”, decía el concursante sobre su exmujer.

Esperado mensaje

Sin poder contener las lágrimas de emoción, José María Almoguera dijo "muchísimas gracias. Lo más bonito es este mensaje. No hay nada más bonito”. A continuación, se refirió a Paola Olmedo sin decir su nombre pero comentando que "no me lo esperaba. Se lo tengo que agradecer mucho a su madre”. El concursante de ‘GH DÚO 3’ envió así un mensaje a la madre de su hijo. Un gesto por parte de la empresaria que dejó patente el papel que juega en el concurso de su exmarido.

Que accediera a que el hijo que tienen en común grabara un mensaje para José María Almoguera, es buena muestra de que le va a facilitar las cosas lo máximo posible en este sentido. Si hay alguien a quien el concursante del reality de Telecinco echa mucho de menos, es a su hijo. Por tanto, que su exmujer Paola acceda a que tenga algo de información sobre el niño, es fundamental para el bienestar del hijo de Carmen Borrego en el formato.