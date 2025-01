Paz Padilla ha comenzado el año 2025 cerrando etapas. La presentadora y humorista estaba vinculada a Telecinco desde hacía más de 15 años, pero su contrato ha finalizado y Mediaset ha decidido no renovarlo. Así lo cuentan en 'Mamarazzis', donde explican que esta ruptura tuvo lugar el pasado 31 de octubre.

No obstante, no será un punto y final definitivo, ya que seguirá participando en 'La que se avecina', serie con cuya productora ha llegado a un acuerdo. Un proyecto al que suma otros como el rodaje de una nueva película o sus seminarios como coach o el teatro, lo que deja ver que Paz Padilla no para quieta. Eran Lorena Vázquez y Laura Fa, responsables del pódcast donde se ha dado la noticia, las que deseaban a la cómica la mayor de las fortunas. "Es increíble cómo Paz siempre encuentra la manera de seguir adelante. Le deseamos toda la suerte del mundo", deslizaban.

Por su parte, Anna Ferrer Padilla, hija de la presentadora, ha vivido muchas emociones a lo largo de estos días. Lo último ha sido la original manera de celebrar el Día de los Reyes Magos que ha organizado su madre Paz Padilla. La humorista y presentadora ha cumplido un nuevo hito transformando el salón de su casa en una nave espacial. Tras esta curiosa forma de despedir la Navidad, la influencer ha querido exponer en una triste reflexión cómo se siente después de todo lo vivido.

"Hoy ha sido un día mágico", ha comenzado diciendo de lo que ha sentido en el Día de Reyes y con todo lo que ha preparado su madre para que reinase la ilusión en su casa. Sin embargo, tras esta alegría, la influencer ha escrito unas palabras que han llamado mucho la atención a sus seguidores. "Siempre me pongo triste cuando acaban las Navidades. Cada vez más".

La hija de Paz Padilla emite un comunicado tras el despido de su madre de Telecinco: "Miedo" / INSTAGRAM

Esto es lo que ha escrito la influencer:

"Ya en la cama que mañana hay cole!!!! Hoy ha sido un día mágico, pero siempre me pongo muy triste cuando acaban las navidades, cada vez más. Me da mucho miedo todas las cosas que pueden pasar en un año... y yo desearía con todas mis fuerzas que todo siguiese igual, pero no se puede. Me quedo con los ratitos tan buenos que hemos pasado estos días y el haberme podido juntar con mi gente, aunque no estemos todos. Estamos que ya es mucho!!!!! Y qué afortunada soy de tener a la gente que tengo en mi vida (mi mayor logro) Ojalá hayáis podido descansar y disfrutar estos días, y si no, pues no pasa nada porque para mal o para bien, todo pasa y mañana será otro día!!!! Os quiero"