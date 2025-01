La hija de Rocío Carrasco confirma el feliz momento y el mejor 'regalo de Reyes: "La bebé de la casa"

Rocío Carrasco puede estar de enhorabuena, ya que afronta un futuro reciente lleno de alegría, ilusión y nuevos proyectos. Los próximos meses son muy intensos para ella, sin duda. Hace unos meses, Rocío Carrasco decidía dar un paso más en su relación con Fidel Albiac hace ya ocho años, dando un emotivo 'sí, quiero' a su chico tras más de 17 años juntos. Una ceremonia civil marcada por la ausencia de la familia de ella, que se celebraba el 7 de septiembre de 2016 bajo la atenta mirada de seres queridos y amigos más cercanos en la finca Valdepalacios, un hotel de cinco estrellas situado en Toledo. Ahora, cuando se cumplen 25 años del inicio de su historia de amor, la pareja quiere celebrarlo pasando por el altar y lo hará este 2025.

Rocío Carrasco anunciaba, así, que se casará por la Iglesia con Fidel Albiac para celebrar sus 'bodas de plata', una noticia que compartía Lecturas mostrando la ilusión de la presentadora: "Igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo. Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia". Rocío Carrasco ha tenido una vida complicada, pero ahora, desde la madurez, asegura que va siendo cada vez más feliz, algo para lo que su marido tiene mucho que ver. Así lo confesaba ella misma en una de sus últimas intervenciones públicas: "Llevo tiempo feliz, hay muchas parcelas de tu vida que te aportan felicidad. Me ha costado ser feliz. Yo no puedo decir que sea feliz, hay cosas que no voy a poder cambiar y me tengo que acostumbrar a vivir así. Una parte te va dejando camino a que puedas ser feliz. Eso está muy bien", confesaba.

Como reconoce, lo único que tiene claro por el momento es "con quién me caso". El vestido tiene claro que será "blanco", aunque todavía no sabe si lucirá uno o dos. "Todavía no sé cuándo ni dónde me caso, pero con que sea la mitad de la primera en sentimiento de lo bien que lo pasamos de estupendo me conformo" afirma. La que sí ha aparecido de blanco por sorpresa ha sido su hija, Rocío Flores.Y ojo, no es que vaya a dar el salto con su pareja este próximo año. Así lo ha explicado ella en sus redes sociales.

"He tenido la suerte de poder vivir una experiencia inolvidable en las instalaciones de @sedka_novias hemos elegido la experiencia vip y me he probado 3 tipos de vestido. Sentirme novia por un día ha sido increíble, si vais a casaros os recomiendo que pidáis vuestra cita gratuita con vuestra asesora personalizada", comentaba en ese post publicitario.

La hija de Rocío Carrasco confirma el feliz momento y el mejor 'regalo de Reyes: "La bebé de la casa" / INSTAGRAM

Sus seguidores no han tardado en reconocer lo "guapa" e "impresionante" que estaba la primogénita de Rocío Carrasco y Antonio David. "Aquí es cuando muero", comentaba su novio, Manuel Bedmar.

Pese a la ilusión del post, lo que si parece es que lo que no habrá en 2025, al menos según los últimos comentarios, es un acercamiento entre madre e hija.

Pero Rocío flores se ha querido mostrar agradecida. Tal y como ha mostrado a través de su cuenta de Instagram, la nieta de rocío Jurado ha celebrado los "primeros reyes magos de la bebé de la casa". Se refiere a su perra Roma, a la que adoptó el pasado 2024 y fue "la mejor decisión" tal y como ha confesado. Además, también ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores. "Espero que hayáis disfrutado con vuestras familias el día más mágico del año, me siento súper feliz y agradecida de poder compartir este día con ellos. Este día va mucho más allá de regalos debajo del árbol, va de valorar lo que tenemos y a quienes tenemos para poder seguir disfrutando".