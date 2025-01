Isa P, muy dura tras la traición y los mensajes de Anabel Pantoja: “Es que me hierve la sangre, no puede evitarlo"

Isa Pantoja se sentaba en el plató de ‘Vamos a ver’ y presenciaba en directo las imágenes del concierto de su madre donde suelta algunas indirectas y, sobre todo, manda un mensaje a su sobrina Anabel Pantoja: “Besitos amor mío y para la niña, que te quiero”.

Un mensaje que hacía estallar, pese a intentar disimular en un primer momento, a Isa Pi en plató: “No había visto lo que había dicho de Anabel y de todas las madres… se olvida de que ella es madre”. “Cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija, ella no piensa en si me puede molestar o me puede doler… ¡hombre! Jode y duele. Y me voy a callar, porque estoy ahora mismo…”, decía Isa visiblemente afectada.

Europa Press

“Es que me hierve la sangre, no puede evitarlo. Hay muchas veces que, de vedad, pienso que lo hace para hacer daño, es que son ganas de hacer daño. Hacerme daño a mí sola, si no tuviera hijos… no sabéis lo que duele cuando dice de Anabel, ‘un beso para la niña’, es que, de verdad, hay que vivirlo, no es normal”, sentenciaba Isa Pantoja al borde de las lágrimas. Isa Pantoja, antes de hablar de su madre, hablaba también de su primo, Manuel Cortés, que justo el día anterior entraba en la casa de ‘GH DÚO 3’. La colaboraba se mostraba muy reacia a hablar del hijo de Raquel Bollo y no ocultaba su enfado.

“No tengo nada que comentar, no dijo mucho… la verdad es que no le voy a apoyar. Me importa cero patatero, no tengo nada que decir, tampoco es que le vaya a criticar gratuitamente”, aseguraba contundente Isa Pi al ver las imágenes de la entrada de Manuel Cortés junto a Marieta y Sergio.

La nochevieja de Isabel Pantoja

El programa Fiesta de Telecinco ha investigado y hemos descubierto qué hizo Isabel Pantoja durante la pasada Nochevieja. Almudena del Pozo da todos los detalles: ''Pasó Nochevieja y Nochebuena en su casa de La Finca de Madrid con su hermano Agustín y con dos o tres personas de su confianza''.

''Cocinaron Isabel y Agustín. Estuvieron muy a gusto, tranquilos y en paz. Ahora se han cogido un par de semanas de vacaciones'', explica la colaboradora del programa.

Además, la cantante va a hacer su gira en 2025 por América: ''Se ha estado hablando de si se hacía o no. En el primer trimestre del año Isabel Pantoja va a anunciar exactamente cuántos conciertos y en qué fechas se van a hacer''. ''Se van a hacer en octubre, noviembre y diciembre. Van a ser entre cuatro y seis, de momento. Se anunciarán durante el primer trimestre del año con sus fechas y su venta de entradas''.

Pero no solo eso, por otro lado, Almudena del Pozo cuenta otro gran proyecto que la cantante llevará a cabo y que verá la luz: ''Es la famosa docuserie al estilo de la serie que se hizo de Luis Miguel. Será la propia Isabel Pantoja quien estará supervisando mano a mano con Agustín. Va a contar el 99 por ciento''.