Kiko Matamoros sentencia a Paz Padilla tras su despido de Telecinco: "Es una exhibición absurda"

Paz Padilla dice adiós a Telecinco. Tras más de una década vinculada a la cadena del grupo Mediaset, la actriz y presentadora no seguirá en Telecinco después de que los responsables de la cadena hayan decidido no renovarle el contrato.

Acaban así 15 ños de relación profesional en los que la de Cádiz ha presentado varios formatos televisivos, desde galas de Nochevieja, Sálvame o como actriz en La que se avecina, interpretando a la icónica Chusa, papel que seguirá interpretando.

Sin embargo, 2025 parece que trae para la cómica el fin de una etapa profesional para la madre de Anna Ferrer, que seguro afrontará otros retos profesionales aún por desvelar.

Pero la actriz no solo ha sido noticia por romper vínculos profesionales con Mediaset, Paz Padilla es una gran fan de la Navidad y por ello, un año más ha compartido a través de sus redes sociales la decoración con la que ha engalanado su casa para celebrar la noche más mágica del año, la de Reyes. Al más puro estilo espacial, la madre de Anna Ferrer no dudaba en ambientar su casa en un entorno galáctico. Sin embargo, estos detalles de la actriz no parecen haber gustado a todo el mundo. Ha sido el caso de Kiko Matamoros, quien ha arremetido contra Paz Padilla y su decoración navideña. "Es una exhibición absurda", decía el colaborador.

"Exhibición absurda"

Como cada año, Paz Padilla ha vuelto a tirar la casa por la ventana decorando su hogar para el día de Reyes. Esta vez, la presentadora ha transformado su casa en un universo galáctico, con la intención de sorprender a su hija, Anna, y mantener viva la magia de estas fechas. Un esfuerzo que, según ha contado en más de una ocasión, comienza a planificar con meses de antelación.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos esta tradición que ya forma parte de la vida pública de Padilla. Kiko Matamoros ha criticado con dureza a su excompañera en Ni que fuéramos, calificando su dedicación como algo excesivo: "Es una especie de exhibición absurda".

Adiós definitivo

Paz Padilla ha comenzado el año 2025 cerrando etapas. La presentadora y humorista estaba vinculada a Telecinco desde hacía más de 15 años, pero su contrato ha finalizado y Mediaset ha decidido no renovarlo. Así lo cuentan en 'Mamarazzis', donde explican que esta ruptura tuvo lugar el pasado 31 de octubre.

No obstante, no será un punto y final definitivo, ya que seguirá participando en 'La que se avecina', serie con cuya productora ha llegado a un acuerdo. Un proyecto al que suma otros como el rodaje de una nueva película o sus seminarios como coach o el teatro, lo que deja ver que Paz Padilla no para quieta. Eran Lorena Vázquez y Laura Fa, responsables del pódcast donde se ha dado la noticia, las que deseaban a la cómica la mayor de las fortunas. "Es increíble cómo Paz siempre encuentra la manera de seguir adelante. Le deseamos toda la suerte del mundo", deslizaban.