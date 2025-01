Luitingo da el paso con Jessica Bueno para arrancar el año: "Lo ha hecho en parte por los niños"

Cabalgata de Reyes muy especial. Luitingo ha dado la mejor sorpresa a su chica, Jessica Bueno, y a sus hijos, en vísperas del Día de Reyes. Y es que el artista ha querido participar en la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla, donde ha ejercido de heraldo. Así, podemos ver al que fuese concursante de 'GH Vip' de lo más animado y saludando a todos los niños. Sin duda, la forma más especial de empezar el año y con lo que demuestra una vez más lo unido que está a su novia.

De hecho, tanto Jessica Bueno como sus tres hijos estaban en primera fila para brindarle su apoyo y disfrutar juntos de una tarde realmente mágica en familia. Así lo han compartido en sus redes sociales, donde han subido diversas imágenes para capturar ese instante tan especial. Ha sido el mal tiempo el que ha llevado a que la localidad sevillana Santiponce adelante la Cabalgata de este año al viernes 3 de enero, cuando han recorrido el municipio repartiendo ilusión, cuentan desde Outdoor. "Al final esto lo ha hecho en parte por los niños porque sabía que les iba a hacer mucha ilusión", ha declarado Bueno en medios como 'La Razón'. Además, la modelo habría pedido un 2025 "repleto de ilusión, salud, felicidad y trabajo". Justo por eso, Jessica no ha podido evitar presumir en sus redes del "heraldo más guapo", tal y como ha subido a las stories de su Instagram. Además, también ha compartido una tierna imagen familiar junto a los tres niños y Luitingo disfrazado, donde podemos verles muy sonrientes.

Ahora, sus seguidores están pendientes de si 2025 será el año en el que la pareja se de finalmente el 'sí quiero'.

Muy enamorados

La pareja ha sido una de las sorpresas del año y se muestran de lo más enamorados. Así lo contaban en varias 'cartas' que se enviaron a través de sus redes sociales para celebrar su primer anoversario. "Hoy celebramos un año juntos, y no puedo evitar sonreír al recordar aquel Storie que hicimos celebrando nuestro primer mes, que lejano parecía este día y fíjate todos los momentos que hemos compartido ya….por eso he querido crear este video recordando nuestras felicitaciones mes a mes. Este primer aniversario es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y de todo lo que hemos superado juntos en todo este tiempo. Siempre te lo digo pero gracias por ser mi apoyo, mi alegría y mi compañero en mi locura de vida junto a mis tres hijos. Cada risa, cada abrazo y cada problema nos ha unido más. Me emociono al recordar lo bonito que ha sido enamorarme de ti, como comenzó nuestra historia, sin buscarlo, sin quererlo pero ahí estábamos sin poder separarnos el uno del otro…siento que mi corazón era tuyo nada más verte sin yo saberlo… algo nos une y nuestro destino era encontrarnos. Lo real llegó cuando salimos de nuestra burbuja y cuanto más conocía de ti, poder ver como te desenvolvías en el día a día, ver como tratabas a mis hijos, como me cuidabas a mí, nos convertimos en tu prioridad y es lo que hizo que me enamorase más de ti sin miedos a vivir mi vida a tu lado y que entrarás en mi propia burbuja junto a mis hijos.. te admiro mucho, no te haces una idea de cuanto… Tantas cosas bonitas que nos espera en el futuro que no soportaría que esta historia terminara sin haberlas vivido todas contigo por eso deseo con todo mi corazón que nuestro tiempo sea eterno. Luchamos y queremos que nuestro amor siga tan vivo como ese primer mes y esa es la clave para un amor sano. Seguiremos aprendiendo juntos, superando baches por qué nos merecemos un final feliz juntos. Esta Navidad brindo por nosotros, por este amor que crece y se transforma cada día. ¡Feliz primer aniversario! Te amo", escribía Jessica Bueno.

María González Falcó / Carlos Silla

Por su parte, el cantante también ha querido dedicar unas bonitas palabras a su pareja, de la que está locamente enamorado . Además, ha tenido unmensaje especial para los hijos de Jessica Bueno, frut de sus relaciones con Kiko Rivera y Jota Peleteiro a los que "amo, adoro, cuido, y quiero, bonitos por dentro y por fuera, llenos de pasión, alegría y nobleza".

"Carta al amor de mi vida: Srta Jessica Bueno Álvarez. Hola cariño, hoy 21 de Diciembre del 2024 hace un año desde que decidimos que nuestras vidas se unieran, nuestros cuerpos se conocieran, y nuestras almas firmaran el contrato indefinido en la mayor empresa mundial: EL AMOR. Nunca me habían mirado así de bonito, nunca me dieron la mano con tantas ganas, nunca me respetaron como lo haces tú, y como ese nunca está presente en todo, tampoco nunca pienso separarme de tu vera. Nos conocimos de una manera atípica, especial, y sobre todo pública. Con el paso del tiempo mucha gente confío en nosotros, pero otra mucha decía barbaridades. A pesar de las adversidades, hemos gestionado todo como buenamente hemos podido, he ahí el vínculo tan bonito y fuerte que hemos creado. Me fui a más de 1000 km sin pensarlo, y tú me abristes las puertas de tu corazón de la misma manera, también sin pensarlo. Me encontré con una familia maravillosa, llena de dulzura y cariño. Unos niños (que amo, adoro, cuido, y quiero), bonitos por dentro y por fuera, llenos de pasión, alegría y nobleza. Una ciudad (Bilbao) que me arropó como jamás hubiese imaginado, y una mujer que no se cansaba ni se cansa de luchar, ni de querer lo mejor para su casa y su familia. Encontré un corazón herido, sonrisas que a veces se mojaban de lágrimas, y unos besos con una fuerza y una sinceridad demoledora. Todo en la vida no es un camino de rosas, pero siempre miramos para los lados para coger una y regalárnosla. Con esta carta que te escribo entre lágrimas y con “pucheritos”, quiero decirte que eres la belleza más grande que he conocido en mis 34 años, y te hablo en todos los sentidos. Gracias por todo, gracias por existir, gracias por no querer separarte de mí, gracias por dejarme entrar en tu vida, gracias por todo lo que hemos creado, y gracias por tratar a tu “Luis” de la manera que lo haces. Te quiero mi vida, y todo lo que quieras y necesites, AQUÍ ME TIENES. Feliz Aniversario y ojalá sean eternos".