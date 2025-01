Luitingo manda un recado público a Kiko Rivera, padre del hijo mayor de Jessica Bueno: "Mala vida ,el alcohol y las drogas"

Jessica Bueno he está pasando un buen momento y ha decidido contarlo todo. La sevillana se ha sentado en el plató de '¡De viernes!', lugar en el que se ha sincerado como nunca antes y ha contado todo sobre su relación, divorcio y batalla legal con su expareja, Jota Peleteiro. Tras sus duras declaraciones en el programa, ha sido su novio, Luitingo, quien ha querido dedicarle unas palabras de forma pública con las que muestra elapoyo y la admiración que siente hacia su compañera de vida y a la que, además, no ha dudado en hacer una sincera promesa.

A través de su perfil de Instagram, Luitingo ha compartido una fotografía de Jessica, a quien ha definido como una “guerrera, súpermujer, pedazo de Madre, valiente y guapa por dentro y por fuera”. Tras sus primeras palabras, con las que podría pasar “un día entero dedicándole adjetivos”, el cantante ha continuado mandando un mensaje de apoyo a la que hace unas horas destapa la complicada etapa a la que ha tenido que hacer frente. “Has superado una barrera enorme, muy muy poca gente sabe lo que has pasado, lo que hemos pasado, y lo que estamos pasando. Por eso sigue con tu paso firme, siendo como eres, y no le tengas miedo a nada ni a nadie que aquí estamos para ayudarte y darte mimitos”, ha expresado el gaditano, dando así unas pinceladas del estado de Bueno.

Además, hacia la que ha vuelto a señalar como “el amor de su vida”, ha dirigido una promesa en la que también ha incluido un guiño a los hijos de la modelo con Jota Peleteiro: “Eres el amor de mi vida, te cuidaré y te protegeré siempre a ti y a tu casa entera”, ha sentenciado.

Una desgarradora entrevista en la que Jessica ha desvelado que, a diferencia del exfutbolista, Kiko Rivera, el padre de su hijo mayor, Fran (12), sí se hace cargo de los gastos que le corresponden relativos al menor, y su relación es cordial en la actualidad.

De hecho, Luitingo, actual pareja de Bueno y un enamorado de los hijos de la sevillana, ha tratado de lleva runa relación cordial con el padre de Fran. Así lo ha demostrado a través de un mensaje que ha publicado como respuesta a un extenso comunicado que Kiko Rivera ha lanzadio en sus redes sociales con motivo del fin de año. "Hubo una vez una persona que después de mucho tiempo decidió cambiar 🫠 La niñez fue tremendamente guapa,así debería de ser la de todos los niños del mundo aunque con una ausencia muy grande desde muy pequeño. Llegó la adolescencia y con ella la mayoría de edad. Que gran cambio podía hacer lo que quisiera,salir y entrar a mi antojo hasta incluso me independize con 18 años Fue ahí donde empecé a ganar dinero y entrar en malas costumbres que casi acaban con mi vida,además de arruinarme económicamente. Casi cumplidos los 28 años inmerso todavía en la mala vida pero habiendo recuperado parte de mi ruina llegó mi primer hijo. Fue una noticia feliz,claro que si,pero aún no estaba preparado para algo tan sumamente importante. La mala vida continuaba y volví a arruinarme una vez más. Fue ahí donde apareció mi Angel de la guarda la verdadera culpable de que yo hoy en día siga vivo, y podrán pasar 1000 años y nunca podré agradecerle todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí mi mujer @irenerova24 Aunque fuera mi Angel de la guarda yo ya había tocado fondo en la mala vida así que no fueron unos años muy fáciles digamos. Llegaron así, mis dos princesas otroGran cambioy con ellas entendí un poco más lo que significaba ser padre, aunque todavía seguía sin estar 100% preparado Pues bien,hoy en día ese tipo ya no existe 🫡 Decidió hacer El Cambio Definitivo y pasar a llevar una vida más saludable y convertirse en mejor padre y marido. Dejar atrás la mala vida ,el alcohol y las drogas. Tratamiento psicológico tan necesario Ser más responsable en mi día a día y en mi trabajo Con eso llegaron los éxitos personales y laborales y aunque todavía no he podido recuperar todo lo que malgaste económicamente he ganado mucho más en calidad de vida. Con esto,y para finalizar mi primer post del año puedo decir que a lo mejor no soy una persona que le pueda enseñar a mis hijos que camino deben elegir en sus vidas,pero lo que si sé es cual no deben de escoger. Feliz año 2025 de este nuevo Kiko que vais a ir conociendo poco a poco. Porque vosotros todavía no le conocéis y me apetece que nos conozcamos Nunca dejes de creer en ti", escribía el hijo de Isabel Pantoja.

Unas palabaras a las que respondía Luitingo. "Nunca es tarde para nada. Lo importante es saber lo que sí quieres, aprendiendo de esos errores. Seguro que te irá todo genial. Feliz año y un besito guapetón".