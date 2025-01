Preocupación por el estado de salud de Anabel Pantoja tras salir de una clínica: "Si vuelven las crisis"

Los seguidores de Anabel Pantoja están preocupados por su estado de salud tras verla salir de una clínica en las redes sociales. Ha sido la propia Anabel la que ha publicado el vídeo donde habla de la clínica: "Si vuelven las crisis".

Y es que de todos es sabido las consecuencias que ha tenido el embarazo para la sobrina de Isabel Pantoja, con lo que ha acabado acudiendo a una clínica en Las Palmas con la intención de ponerle remedio.

"Por fin salgo tranquila porque me han dado un tratamiento, me han hecho una exploración y dicen que está todo mejorando, que no hay gravedad. Pero si vuelven las crisis que me dan...", asegura la influencer.

Soluciones

Pues en este caso, como explicó, "hay soluciones, evidentemente no me voy a poner a explicar nada por aquí, pues no soy médico, pero es verdad que me he quedado mucho más tranquila".

Anabel decidió dejar Sevilla para mudarse a Madrid, donde se formó como maquilladora y comenzó a trabajar como asistente de su tía. Su incursión en la televisión ocurrió en 2011, cuando se unió como colaboradora a El programa de Ana Rosa en Telecinco. Su carrera televisiva continuó en la misma cadena entre 2013 y 2016, participando en Mujeres y hombres y viceversa como comentarista.

En 2014, Anabel se unió al reality Supervivientes, donde convivió con personajes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, siendo la segunda expulsada tras quince días en la isla. Entre 2015 y 2017, colaboró en ¡Qué tiempo tan feliz! y, en 2016, fue concursante de Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, en Telecinco.

En 2015, comenzó su colaboración en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa Sálvame, inicialmente con intervenciones esporádicas. Con el tiempo, sus colaboraciones se volvieron más frecuentes, ganando popularidad, especialmente en redes sociales, donde su cuenta de Instagram superó el millón de seguidores. En 2019, participó como concursante en Gran Hermano VIP, junto a figuras como Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, siendo la primera expulsada. En 2020, participó en El tiempo del descuento, donde llegó a la final, y también se convirtió en la primera participante de Solos/Solas en Mitele Plus.

Además de su carrera en televisión, Anabel empezó en 2018 una faceta empresarial, abriendo un negocio de uñas y diseñando una colección de bañadores, así como una línea de joyas llamada Lueli. También se dedicó a ser influencer en redes sociales a través de la agencia Influgency. En 2021, amplió su negocio iniciando el diseño de complementos.

En 2022, Anabel regresó al reality Supervivientes, donde coincidió con Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante esta edición, conoció al esgrimista Yulen Pereira, con quien mantuvo una relación hasta principios de marzo de este año. También participó en la gira que su tía Isabel Pantoja realizó por Latinoamérica, pero tras regresar de la gira, la relación con Yulen terminó, lo que nuevamente la puso en el centro de la atención mediática, con rumores que ella misma desmintió.

Influencer

Parece que Anabel disfruta de su faceta como influencer y busca aprovechar las oportunidades que se le presentan. En su último evento, se consolidó como parte de la "jet set" de los influencers españoles, compartiendo protagonismo con personalidades como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez y David Muñoz Campillo. Recientemente, se ha convertido en madre de una niña llamada Alma.