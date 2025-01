Aclaran la relación entre Aitana y Jude Bellingham: "Nivel tonteo"

¿Están la cantante Aitana Ocaña y el futbolista Jude Bellingham juntos? Pues en Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, han aclarado en qué punto se encuentra la relación: "Nivel tonteo".

Ha sio Giovanna González la que se ha explicado sobre lo ocurrido señalando que, pareja como tal, "no son, sí que tontean y hablan mucho por redes desde hace meses".

Eso sí, la pareja no ha quedado "ni una sola vez, porque el futbolista no ha querido, no porque no esté interesado, porque las conversaciones son nivel tonteo".

Y qué es lo que frena al futbolista, pues la repercusión mediática. Y tiene razones sobradas, visto el revuelo que se ha montado.

Aitana Ocaña Morales (nacida en Barcelona el 27 de junio de 1999), conocida artísticamente como Aitana, es una cantante, compositora y actriz española. Su fama despegó tras su participación en la novena edición de Operación Triunfo (2017), donde alcanzó el segundo lugar. A partir de ese momento, se convirtió en una de las finalistas para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018. Durante esta etapa, lanzó el exitoso tema Arde y, junto a Ana Guerra, el dueto Lo Malo, que rápidamente se convirtió en un fenómeno tanto en ventas como en streaming.

Después de su paso por el concurso, Aitana firmó un contrato con Universal Music Group, lo que marcó el inicio de su carrera como solista. Desde entonces, ha lanzado tres álbumes: Spoiler (2019), su debut con canciones en español e inglés; 11 razones (2020), un trabajo con influencias de pop rock; y Alpha (2023), con un estilo más centrado en el electropop y el house. Los tres discos han sido muy exitosos, obteniendo al menos una certificación de platino en España por parte de Promusicae, y el segundo también recibió este reconocimiento en Argentina y Chile.

A lo largo de su carrera, Aitana ha estado presente en diversos programas de televisión, tanto como invitada como en otras facetas, como asesora en la sexta edición de La Voz Kids España y posteriormente como instructora en las ediciones séptima y octava. Además, ha recibido múltiples premios, como un Premio Ondas, un MTV Europe Music Award como mejor artista española, seis Premios Odeón, ocho Premios Los 40 Music Awards, un Radio Disney Music Award y un Nickelodeon Kids' Choice Award. También fue nominada en dos ocasiones a los Premios Grammy Latinos, en la categoría de mejor nueva artista. Gracias a estos logros, ha sido reconocida como la "princesa del pop española". A nivel internacional, ha logrado gran éxito con sencillos como Mon Amour, Formentera y Los Ángeles, que han tenido una gran acogida en varios países de América Latina y Europa. Además, ha realizado giras exitosas en lugares como México y Argentina.

Carrera musical

En paralelo a su carrera musical, Aitana debutó como actriz en 2022 al protagonizar la serie La última, un drama musical que cuenta la historia de una joven que sueña con convertirse en estrella del pop. La serie se estrenó a nivel mundial en Disney+ y Star+. Además de su faceta artística, Aitana ha trabajado como embajadora de marcas internacionales de renombre, como McDonald's, Inditex, Tous, Coca-Cola y Yves Saint Laurent.