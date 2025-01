Adara Molinero se suma a GH Dúo y habla por primera vez del verdadero motivo de la ruptura: "Nos destrozó"

La vida sentimental de Adara Molinero sigue alimentando minutos de televisión. A pesar de la estabilidad emocional que parece buscar la influencer, lo cierto es que la joven no parece dar con la horma de su zapato en el plano sentimental.

El último en convertirse en pasado y engrosar la lista de exparejas de la madrileña ha sido Ález Ghita, entrenador personal y expretendiente de Mujeres y hombres y viceversa y quien no parece haber acabado en buenos términos con la joven.

Tanto es así, que el entrenador personal y amigo de Carla Barber ha querido contar más detalles de su polémica relación a sus compañeros de GH Dúo. En esta ocasión, el influencer ha dado más detalles de la polémica ruptura que vivió con la hija de Elena Rodríguez, una versión a la que esta contestaba desde plató y que nada tenía que ver con la que contaba en directo el entrenador personal.

Polémica ruptura

Álex Ghita ha contado su versión sobre su relación y ruptura con Adara Molinero dentro de la casa de 'GH DÚO'. En el plató de 'GH DÚO: Límite 48 horas', la colaboradora desmentía su versión.

"Para no acabar mal con alguien, las dos personas tienen que hablar de frente. Ella opina que no hay nada que hablar", explicaba Álex. Sus compañeros, interesados por la historia, le hicieron más preguntas, como quién había dejado a quién. "Yo la dejé en Cádiz. De camino a Madrid hubo una reconciliación con besos, 'te quiero' y 'te amo'. Y cuando llegamos ella me dijo que estaba harta de mis altibajos y ahí lo terminamos", afirmó.

Para Álex, su relación con Adara fue "una relación de altibajos" que le generó mucha "ansiedad" y donde lo pasó "mal". Álex también contó que en ese viaje a Cádiz, Adara se habría tomado muy mal que se hubiese querido a dar un paseo por la playa.

"Estaba cansado porque íbamos con los niños. Yo necesitaba esos veinte minutos a caminar. Entonces me dijo que igual no estaba preparado para tener más niños", reveló. Según el concursante, su ex incluso habría querido tener con él un hijo "este mismo año".

Adara se mostró indignada viendo en el plató de 'GH DÚO: Límite 48 horas' lo contado por su expareja. "El viaje, que era familiar, fue un auténtico infierno. Malas caras, malas contestaciones... Llegamos allí y efectivamente él necesitaba 20 minutos, pero yo también. No soy una mula de carga. Yo estaba con lo suyo también", replicó.

"El viaje siguió. No soportaba nada. Llegó un punto que no podíamos estar ahí porque no se soportaba ni él mismo. Nos destrozó las vacaciones a todos", añadió.