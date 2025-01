Álex, el hombre por el que la mujer de Ángel Cristo le ha sustituido tras la separación: "Es mi pareja"

Ana Herminia, la mujer de Ángel Cristo, se ha separado de su marido. El motivo no es otro que la entrada de ella en la casa de Gran Hermano Dúo. Pero todo está siendo un mar de lágrimas para ella. La concursante está nominada y la explicación de Miguel Frigenti sobre por qué quiere que se convierta en la próxima expulsada terminó en una discusión entre los concursantes.

"Álex no quiero que se vaya porque es mi pareja. A Javi le tengo mucho cariño y ya solo por el cariño sé que la expulsión de Vanessa le afectaría muchísimo. Hasta el día de hoy quería que se fuera ella pero esta mañana me ha pedido perdón. Y con Ana aunque me llevo muy bien con ella y me río mucho con ella, hay cosa que no me convencen aunque no tenga mayor trascendencia", argumentó Miguel Frigenti. "Hay cosas que me hacen desconfiar de ella. La veo un poco 'teatrera' no en el mal sentido", añadió. A Ana Herminia le sentó muy mal el posicionamiento de Miguel. "Me parece muy injusto (...) Falsa como otros no soy. Cada quien que se dé por aludido", respondía en su respuesta a su compañero. Le habló del problema de hipertensión que había tenido y sintió que él la estaba cuestionando. "Se te debería caer la cara de vergüenza. Ubícate", terminó estallando entre los concursantes en forma de discusión.

Después, Ana Herminia también escuchó los argumentos de Maica y Óscar en su contra, que se posicionaron en su contra principalmente por ser "coherentes con la nominación". Momentos más tarde, veíamos que Ana Herminia había roto a llorar en el vestidor y que Maica le estaba consolando. La concursante pensaba que le habían dejado como la villana y que no se lo merecía.

Por su parte, Ángel Cristo no ha perdido detalle de todas las entrevistas que ha concedido Bárbara Rey a lo largo de tres especiales de '¡De viernes!' en los que la vedette contó su verdad. Durante tres semanas, Bárbara desveló todo sobre su relación con el rey emérito, Don Juan Carlos, y atacó a su hijo, revelando por qué le tiene miedo. Ahora, el hijo de Bárbara Rey responde en una nueva entrevista y desvela algunos detalles de los masajes que le daba a su madre cuando era un adolescente.

El hijo de Bárbara Rey tiene claro que no quiere tener ningún tipo de relación con su madre.... y menos aún después de ver sus tres especiales: "Su mayor miedo es quedar de mala madre, le da igual quedar de chantajista. Nunca hemos comido antes de las cinco de la tarde cuando cocinaba ella porque ella se pasaba el día durmiendo y la noche despierta", revela. Además, una a una, responde a todas las afirmaciones y acusaciones de su madre.