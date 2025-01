El drama de un colaborador de "Fiesta" se hace viral en redes sociales: "Necesito ayuda"

Frank Blanco ha recurrido este miércoles a Instagram para resolver un drama casero que está viviendo. Y es que el presentador, con su peculiar toque de humor, ha compartido con todos sus seguidores un vídeo relatando este drama. "Tengo que compartir con vosotros un drama casero a ver si hay alguien que pueda ayudarme", comienza diciendo. "Esta puerta no abre. Muchos me diréis es que se ha quedado el pestillo por dentro desmóntalo. No, esto ya lo he hecho ya he quitado los tornillitos. He movido esto para un lado para otro, pero pero nada, no", continua explicando. Pasar una radiografía, usar otro imán o cambiar de puerta son algunas de las recomendaciones que ya acumula la publicación que se ha hecho viral en redes sociales. "Por si sirve de ayuda, os voy a enseñar en otra puerta cómo es el sistema. Es como un imán o algo así. Alguien puede decirme qué hacer con esta puerta rebelde o la echo abajo directamente Instagram, haz tu magia", pedía el presentador.

Nueva etapa y sorpresa en "Fiesta"

'Fiesta' inició el 2025 con una dosis extra de humor y sorpresas, marcada por la ausencia temporal de Emma García, que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. En la víspera de Reyes, la conducción del magacín de Telecinco estuvo a cargo de Frank Blanco y Verónica Dulanto. Además de liderar el espacio, los presentadores tuvieron que enfrentar las inesperadas y ya clásicas intervenciones de José Ángel Leiras, director sustituto de Eva Espejo.

El especial del 5 de enero contó con un variado contenido navideño. En primer lugar, el programa recibió la visita de Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence, quien presentó su nueva canción "Do de pecho". La cantante habló de sus emotivas Navidades, marcadas por homenajes a su fallecido esposo, Carlos Marín, del grupo Il Divo, y compartió cómo ha gestionado los conflictos familiares relacionados con la herencia. "Las Navidades están siendo muy bonitas, aunque viví un pequeño susto con mi perrito, pero todo bien", expresó la artista.

Tras la emotiva entrevista, 'Fiesta' dio un giro hacia la diversión y el suspense con la llegada de los Reyes Magos de Oriente al plató. Con tono juguetón, José Ángel Leiras explicó que los Reyes Magos habían dejado un regalo especial para los presentadores, aunque con una condición: no podían abrirlo hasta el final del programa. "Además de magos, son majos", bromeó Frank Blanco, mientras Gaspar añadía un toque de intriga: "Sólo os podéis quedar con una de las dos cajas. Espero que escojáis bien". José Ángel Leiras continuó alimentando el misterio. "Lo que hay dentro de las cajas tiene que ver mucho con esta época del año", reveló, mientras en pantalla aparecía el mensaje con la primera pista de la tarde. Además, agregó que el contenido de una de las cajas podría "poner de muy mal humor" a los presentadores.