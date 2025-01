La ex de Carlo Costanzia destapa la verdadera relación que mantiene con el actor y habla de la infidelidad: "Siempre me iba a llevar en el alma"

GH Dúo encara su primera semana con los primeros roces de la convivencia y más de un encontronazo protagonizado por dos viejos conocidos de la casa más famosa de la televisión: Vanessa y Javi. La pareja no deja de tener duros enfrentamientos fruto de su crisis y de los supuestos rumores de infidelidad por parte del gallego y estos episodios estarían hartando a muchos de sus compañeros de concurso. Ana Herminia es una de las que ha decidido coger el toro por los cuernos y señalar a la pareja como responsables del mal ambiente que reina en la casa.

La tensión es tal que Vanessa Bouza ha acabado activando el protocolo de abandono y echando pestes de su marido, de quien ha expresado en las últimas horas querer divorciarse.

Ante esta constante inestabilidad y por las consecuencias que podría acarrear para el devenir del reality, Ion Aramendi no ha dudado en llamar la atención a la pareja, concretamente a la gallega, para que se centre en disfrutar del concurso y no banalice con el abandono.

Otra de las tramas de la noche en la gala de ayer llevaba por nombre el de Jemy Báez, exnovia de Carlo Costanzia y quien sigue desgranando algunos de los detalles de la relación que mantuvo con el hijo de Mar Flores y novio de Alejandra Rubio.

Entre los últimos datos aportados por la joven se intuye que el actor habría solapado su relación con la hija de Terelu Campos con la colombiana, con la que seguía intercambiándose mensajes una vez había empezado a salir con la nieta de María Teresa Campos.

Verdadera relación

Jeimy Báez le ha contado a Maica cómo fue su ruptura con Carlo Constanzia. En su relato, la concursante de 'GH DÚO' desvelaba que hubo un momento en el que el hijo de Mar Flores le siguió escribiendo mensajes a pesar de que estaba ya con Alejandra Rubio. En 'GH DÚO: Límite 48 horas', Jeimy reafirmó su versión con Ion Aramendi.

"Lo dejamos. Él empezó con ella pero seguía escribiéndome. Horas antes de que salieran las fotos con ella, me soltó la chapa de que era 'el amor de su vida' y que no se podía creer lo que nos estaba pasando", explicó Jeimy dentro de la casa. Además, aseguró que las fotos fueron el motivo que le lanzó a romper su silencio en un plató de televisión.

Jeimy asegura que lo tiene superado habiendo pasado ya un año. "El motivo por el que he entrado en 'GH DÚO' es para que se me deje de relacionar con ellos", añadió. Por todas estas declaraciones le preguntó Ion Aramendi a Jeimy Baéz. Con una risa nerviosa, ella volvió a repetir su versión. "Me dijo que si le hubiera dejado explicar la situación por la que le dejé, no nos hubiera pasado eso y que siempre me iba a llevar en el alma", reiteró.