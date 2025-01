La exmujer de Matamoros habla por primera vez de cómo la televisión afectó a su salud mental: "Fue muy duro para mí"

Estela Grande ha logrado hacerse un nombre en el mundo de las redes sociales a pesar de que lo suyo empezó siendo la moda. De ahí, la que fuera mujer de Diego Matamoros dio el salto a la televisión donde participó en Gran Hermano VIP e incluso tuvo su propio canal de MTMAD donde contaba su día a día.

Sin embargo, hace años que la joven abandonó la pequeña pantalla y parece no echar en falta trabajar en el medio. Así lo ha hecho saber a través de una entrevista en la que además confesaba que trabajar en televisión le había acarreado problemas de salud mental.

Salud mental

Estela Grande saltó a la fama por su relación con Diego Matamoros y no tardó en convertirse en un rostro mediático. Pronto formó parte de 'realities' de televisión como 'Gran Hermano VIP 7' y abrió su propio canal en MtMad, 'Sigue mi estela'. Sin embargo, con el paso del tiempo, Estela ha preferido centrarse en su trabajo en redes sociales, donde puede compaginar su amor por la moda con su vida laboral.

"La moda siempre ha sido y será mi vida y le tengo que dar las gracias por haberme abierto las puertas a lo que hoy es mi trabajo, la creación de contenido para redes sociales", comenta en la entrevista al citado medio. Y lo cierto es que le va de maravilla. Estela cuenta con más de 400.000 seguidores en su perfil de Instagram, con quienes comparte sus mejores 'outfits' y 'truquitos' de moda, además de su día a día más personal.

Sobre si su paso por televisión le benefició o le perjudicó, ha sido muy sincera: "Me benefició porque me dio un escaparate brutal y la oportunidad de que mucha gente me conociese y empezase a seguirme", y es que tiene claro que "a raíz de ahí crecí en redes sociales y con mucho trabajo, un buen equipo que me aconsejó muy bien y tomando muy buenas decisiones por mi parte, pude beneficiarme de esa exposición y, a día de hoy, dedicarme a lo que me dedico".

Su repentina fama le pasó factura: "Perjudicó a mi salud mental, ya que fue muy duro para mí exponerme a tanto sin estar preparada para ello. Me vino demasiado grande". Además, asegura que cuando empezó su andadura en redes sociales, ciertas marcas también mostraron su rechazo a trabajar con ella: "También me perjudicó al principio en ciertos trabajos o con ciertas marcas", pero ha logrado dejar eso atrás: "hoy todo eso es pasado. Ahora, con perspectiva, puedo decir que saqué algo muy positivo".