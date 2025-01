Polémica por la visita de Belén Esteban en La Revuelta: "Me pidió una entrevista y le dije que no"

La visita de Belén Esteban a La Revuelta supuso un importante impulso para el programa de TVE que se alzó como la emisión más vista del día. Sin embargo, no todo el mundo disfrutó igual de la presencia de la patrona: "Me pidió una entrevista y le dije que no".

Y es que la periodista Rosa Villacastín se mostró muy crítica con la participación de la patrona en La Revuelta, contestando incluso al presidente de RTVE, que celebraba los datos del programa. Unas quejas que también se valoraron en Ni que fuéramos, donde Belén Esteban explicó el por qué de ese rechazo por parte de Rosa Villacastín, cuando ambas habían sido incluso compañeras en Sálvame.

Y es que, como apuntó la patrona, "me pidió una entrevista y le dije que no", y desde entonces no hubo buena relación, incluso a pesar de que fueron compañeras de programa.

Belén Esteban alcanzó la fama mediática debido a su relación con el torero Jesús Janeiro Bazán, conocido como Jesulín de Ubrique, con quien tuvo una hija llamada Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera constante como colaboradora en programas de corazón en la televisión.

Su carrera en los medios comenzó en el programa Como la vida de Antena 3, junto a Alicia Senovilla. Sin embargo, no fue hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti de la misma cadena. En 2004, cuando Ana Rosa hizo el cambio a Telecinco, Belén también se trasladó a esta nueva cadena, comenzando su participación en el programa matinal Día a Día, que en ese entonces era presentado por Carolina Ferre. Con la vuelta de Ana Rosa tras su maternidad, Belén continuó como colaboradora habitual en El programa de Ana Rosa desde 2005 hasta 2009.

Colaboración

En 2009, Belén Esteban decidió dejar su colaboración con Ana Rosa Quintana para unirse al equipo de Sálvame con Jorge Javier Vázquez. Ese mismo año, presentó las campanadas de fin de año en Telecinco junto a Vázquez. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en el reality Gran Hermano VIP en 2015, en el que logró hacerse con la victoria en esa edición del programa.