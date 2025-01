Las polémicas palabras de un concursante de GH Dúo que obligan a la dirección del programa a intervenir: "Has traspasado todos los límites"

GH Dúo encara su primera semana con los primeros roces de la convivencia y más de un encontronazo protagonizado por dos viejos conocidos de la casa más famosa de la televisión: Vanessa y Javi. La pareja no deja de tener duros enfrentamientos fruto de su crisis y de los supuestos rumores de infidelidad por parte del gallego y estos episodios estarían hartando a muchos de sus compañeros de concurso. Ana Herminia es una de las que ha decidido coger el toro por los cuernos y señalar a la pareja como responsables del mal ambiente que reina en la casa.

La tensión es tal que Vanessa Bouza ha acabado activando el protocolo de abandono y echando pestes de su marido, de quien ha expresado en las últimas horas querer divorciarse.

Ante esta constante inestabilidad y por las consecuencias que podría acarrear para el devenir del reality, Ion Aramendi no ha dudado en llamar la atención a la pareja, concretamente a la gallega, para que se centre en disfrutar del concurso y no banalice con el abandono.

Aunque sin duda, uno de los momentos más tensos de la gala de anoche fue el protagonizado por Sergio Aguilar y Álex Ghita. Ambos concursantes se enzarazaban en un cruce de reproches que icluía una polémica amenaza por parte del excocnursante de La isla de las tentaciones hacia el exnovio de Adara Molinero. Un sonado episodio que se producía durante los posicionamientos y que obligaba al presentador, Ion Aramendi a intervenir.

Polémica en la casa

Tras la discusión que mantuvieron Álex Ghita y Sergio Aguilar en los primeros posicionamientos de 'GH DÚO', Ion Aramendi se veía obligado a intervenir en nombre del programa para dar "un toque de atención" a los concursantes.

"Sabéis que hay actitudes que 'Gran Hermano' considera comportamientos de tolerancia cero. Y uno de vosotros ha cruzado estos límites hoy. Me refiero a ti, Sergio. Le has dicho a tu compañero algo inadmisible, vergonzoso y de muy mal gusto", comunicó el presentador a los concursantes, que a continuación vieron el desafortunado comentario de Sergio.

Álex rápidamente saltó diciendo que no quería que expulsasen a Sergio. Ion Aramendi prosiguió: "No es una cuestión de voluntades. Me reitero en lo dicho. Estas actitudes son impropias de 'Gran Hermano'. Sergio, has traspasado los límites, pero escuchadme todos. Esto es una primera llamada de atención. Lo que llamaríamos una 'tarjeta amarilla'. No se puede volver a repetir ni por parte de Sergio ni por parte de nadie, porque supondrá la expulsión disciplinaria inmediata", zanjó.

A continuación, Sergio pidió disculpas a Álex, a la audiencia y al programa por su salida. Álex aceptó las disculpas: "Él no es así. Es un buen chico y siempre nos trata bien a todos. Fue un mal momento que podemos tener cualquiera", expresó. Álex y Sergio finalmente se daban un abrazo resolviendo así su disputa