La Policía lanza una alerta máxima que te roba las contraseñas del banco: no dejes así tu móvil en la mesa

Desde hace ya meses la Policía Nacional viene advirtiendo de la necesidad de que, sobre todo en estas fechas de aglomeraciones, intentemos tener el máximo cuidado. Y no solo con los bolsos, que en no pocas ocasiones los dejamos abandonados en zonas de paso o muy concurridas, también con nuestros dispositivos electrónicos. Y es que en ellos no solo guardamos algunas de las contraseñas más importantes. Sino que, además, tenemos información muy valiosa que pueden utilizar los delincuentes para ir a por nosotros. Hace unos días los agentes y portavoces del Cuerpo Nacional de Policía volvieron a utilizar las redes sociales para alertar de una práctica muy común que debe de acabarse cuanto antes: la de aquellos que apuntan todo tipo de contraseñas en el teléfono y que luego pueden llegar incluso a perder el dispositivo.

De hecho gracias al reconocimiento facial cada vez son más los ciudadanos que evitan tener cualquier tipo de información en su dispositivo móvil. De esta manera consiguen no tener problemas.

Mucho ojo, otro método en el que hace hincapié la Policía es a la hora de dejar el teléfono encima de la mes amientras estamos sentados en una terraza. Una de las estafas más comunes puede ser que nos consulten algo mientras estamos sentados y así nos distraigan. De esa manera aprovecharán para sustraer el teléfono que tenemos encima de la mesa.