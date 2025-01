El presentador de Reacción en cadena estalla en directo contra un concursante: "Vergonzoso y de muy mal gusto"

Tras la discusión que mantuvieron Álex Ghita y Sergio Aguilar en los primeros posicionamientos de 'GH DÚO', Ion Aramendi se veía obligado a intervenir en nombre del programa para dar "un toque de atención" a los concursantes.

"Sabéis que hay actitudes que 'Gran Hermano' considera comportamientos de tolerancia cero. Y uno de vosotros ha cruzado estos límites hoy. Me refiero a ti, Sergio. Le has dicho a tu compañero algo inadmisible, vergonzoso y de muy mal gusto", comunicó el también presentador de Reacción en cadena a los concursantes, que a continuación vieron el desafortunado comentario de Sergio. Álex rápidamente saltó diciendo que no quería que expulsasen a Sergio. Ion Aramendi prosiguió: "No es una cuestión de voluntades. Me reitero en lo dicho. Estas actitudes son impropias de 'Gran Hermano'. Sergio, has traspasado los límites, pero escuchadme todos. Esto es una primera llamada de atención. Lo que llamaríamos una 'tarjeta amarilla'. No se puede volver a repetir ni por parte de Sergio ni por parte de nadie, porque supondrá la expulsión disciplinaria inmediata", zanjó.

A continuación, Sergio pidió disculpas a Álex, a la audiencia y al programa por su salida. Álex aceptó las disculpas: "Él no es así. Es un buen chico y siempre nos trata bien a todos. Fue un mal momento que podemos tener cualquiera", expresó. Álex y Sergio finalmente se daban un abrazo resolviendo así su disputa.

Batacazo en campanadas

TVE recuperó de manera absoluta el liderazgo de audiencia en las Campanadas de Nochevieja el pasado 31 de diciembre de 2024. La televisión pública arrasó con el especial en La 1 conducido por David Broncano y Lalachus. con 5.642.000 espectadores y el 33,1% de cuota de pantalla en el minuto exacto de tomarse las uvas, frente al de Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que anotó 5.550.000 espectadores y el 32,6% de share. La cadena de Atresmedia pierde 1,8 puntos porcentuales con respecto al año pasado, mientras que la primera cadena de TVE aumenta 6,1. Por su parte, como era de esperar, Telecinco anotó un dato tremendamente bajo desde Lanzarote con Ion Aramendi y Blanca Romero, con solo 600.000 espectadores y el 3,5% del total de la audiencia, mientras que laSexta se quedó con el 2,3% de la audiencia y 394.000 seguidores. Cuatro solo consiguió un 1% de cuota y 176.000 personas.

En el conjunto de las retransmisiones completas de las Campanadas, La 1 de TVE también ganó por goleada y con mayor distancia: 4.800.000 y un 31,2% de cuota de pantalla (23:32-00:07 horas), frente a los 4.345.000 y 28,1% de share (23:35-00:05) de Antena 3. Telecinco se conforma con 753.000 fieles y un 4,8% (23:37-00:13) y fue superada por La 2, con la misma retransmisión capitaneada por David Broncano y Lalachus (783.000 y 5,1%). Ambas superan a las Campanadas de laSexta, que registraron 438.000 televidentes y un 3,8% de share con Dani Mateo y Cristina Pardo.