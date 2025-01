Una de las protagonistas de La que se avecina aclara por qué abandonó la serie: "No hay exclusividad"

La que se avecina es una de esas series que no quieres que termine nunca, con un reparto coral que permite brillar a todos sus protagonistas. Pero una de ellas decidió abandonar la serie y ahora aclara por qué lo hizo: "No hay exclusividad".

Estamos hablando de Macarena Gómez, quien participó en el podcast Ac2ality como recoje Vertele. Gómez dejó momentáneamente la serie, volviendo al tiempo pero, ¿por qué decidió abandonar?

“Llevaba 5-6 años muy intensos en La que se avecina y quise descansar. Entonces, le pedí al productor, Alberto Caballero, que si no le importaba que me fuera un año, que me había cansado. Me salieron otros trabajos. Pasado ese año le dije que quería volver y me dijo, 'pues vuelve'”, explicó en el podcast. No sería la única vez que lo hiciera, también ocurrió con el traslado al nuevo edificio, y no descarta un tercer parón porque “en La que se avecina no existe exclusividad” por lo que es posible hacer estos movimientos.

Aún así, Macarena fue clara al pedir que "ojalá La que se avecina dure toda la vida".

Macarena Gómez es una reconocida actriz española, famosa por su interpretación de Lola Trujillo en la exitosa serie La que se avecina (2007-presente), así como por su papel protagonista en la comedia de terror Sexykiller, morirás por ella (2008). En 2014, fue nominada a los Premios Goya a la mejor interpretación femenina protagonista por su destacada actuación en Musarañas.

Macarena nació en Córdoba el 2 de febrero de 1978, en el seno de una familia de médicos originarios de León. Es sobrina-nieta del escritor Antonio Pereira. Realizó la segunda mitad de su bachillerato en Estados Unidos y luego se trasladó a Londres, donde estudió Arte Dramático durante tres años.

Su salto a la fama ocurrió cuando interpretó a una drogadicta en la miniserie Padre coraje, aunque ya había dado sus primeros pasos en el cine con su participación en Dagon: la secta del mar. A lo largo de su carrera, ha formado parte de diversas producciones televisivas como Hospital Central, Palomitas o Canguros. Sin embargo, fue en 2007 cuando comenzó a trabajar en La que se avecina, una serie de Telecinco que la catapultó al estrellato, interpretando a Lola Trujillo Pacheco, un personaje que le otorgó gran popularidad.

En octubre de 2008, protagonizó la película Sexykiller, morirás por ella, una comedia de terror que fue un éxito entre el público. Posteriormente, en 2010, participó en Carne de neón, dirigida por Paco Cabezas y basada en un cortometraje homónimo de 2005. También estuvo presente en un videoclip del cantautor Melendi, titulado Novia a la fuga. Su carrera cinematográfica continuó con destacadas producciones como Las brujas de Zugarramurdi (2013) y Musarañas (2014), ambas dirigidas por Álex de la Iglesia.

Protagonista

En octubre de 2015, Macarena protagonizó la serie El hombre de tu vida, junto a José Mota, Paco Tous y Norma Ruiz. Más tarde, en 2017, participó en un episodio especial de la serie Sé quién eres de Telecinco, donde interpretó a Natalia en el séptimo episodio.

Macarena Gómez contrajo matrimonio el 6 de marzo de 2008 con Aldo Comas, su pareja desde hace años. El 3 de septiembre de 2010, la pareja dio la bienvenida a su hijo David. En febrero de 2017, denunciaron el robo de las joyas que lucieron en la ceremonia de los Premios Goya, las cuales pertenecían a la firma Montblanc. Según informaron, un intruso entró en su hogar y se llevó el botín.